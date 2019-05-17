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«Где твой муж»: Пугачева и Буйнов «подкололи» Галкина 

Рамблер + ещё 2 8 минут назад
Алла Пугачева и Александр Буйнов подшутили над Максимом Галкиным на показе Валентина Юдашкина.
Показ дизайнера состоялся вчера и был приурочен к открытию кафе Юдашкина «Дом моды». Мероприятие посетили множество российских знаменитостей, в том числе Пугачева, Галкин и Буйнов.
В своем инстаграме Пугачева опубликовала сторис, на котором с Буйновым подшучивает над супругом.
Сначала певцы договариваются о том, что «у них всегда весело» и смеются над этим. Затем Буйнов спрашивает у Пугачевой, «где муж-то, муж, где твой муж», и та поворачивает камеру в сторону Галкина.
«Будь здорова!» — говорит тот, рассеянно глядя в камеру, а затем серьезнеет и обиженным голосом просит не снимать его сейчас, вызывая смех у супруги и Буйнова.
Накануне Пугачева опубликовала еще три сторис. На каждом из видео запечатлен Валентин Юдашкин. На первом модельера целует женщина, аплодируют все присутствующие, кто-то дарит цветы, а Максим Галкин кричит «Браво!».
На втором Юдашкина целует другая женщина, а еще одна громко хвалит за красивую одежду, которую тот создал. На третьем женщина, возможно, сама Пугачева, называет Юдашкина «самым светлым и мужественным человеком в своей жизни».
Комментарии9
Шоу-бизнес , Видео , Валентин Юдашкин , Александр Буйнов , Максим Галкин , Алла Пугачева
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