«Где твой муж»: Пугачева и Буйнов «подкололи» Галкина

Показ дизайнера состоялся вчера и был приурочен к открытию кафе Юдашкина «Дом моды». Мероприятие посетили множество российских знаменитостей, в том числе Пугачева, Галкин и Буйнов.

В своем инстаграме Пугачева опубликовала сторис , на котором с Буйновым подшучивает над супругом.

Сначала певцы договариваются о том, что «у них всегда весело» и смеются над этим. Затем Буйнов спрашивает у Пугачевой, «где муж-то, муж, где твой муж», и та поворачивает камеру в сторону Галкина.

«Будь здорова!» — говорит тот, рассеянно глядя в камеру, а затем серьезнеет и обиженным голосом просит не снимать его сейчас, вызывая смех у супруги и Буйнова.

Накануне Пугачева опубликовала еще три сторис. На каждом из видео запечатлен Валентин Юдашкин. На первом модельера целует женщина, аплодируют все присутствующие, кто-то дарит цветы, а Максим Галкин кричит «Браво!».

На втором Юдашкина целует другая женщина, а еще одна громко хвалит за красивую одежду, которую тот создал. На третьем женщина, возможно, сама Пугачева, называет Юдашкина «самым светлым и мужественным человеком в своей жизни».