Владелец франшизы «Голоса» поддержал проведение спецвыпуска детского шоу в России

Голландская компания Talpa, владелец франшизы конкурсов "Голос", поддерживает проведение спецвыпуска шоу "Голос. Дети" после скандала вокруг голосования. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Talpa.

"Мы крайне сожалеем о ситуации, сложившейся в России вокруг шестого сезона шоу "Голос. Дети", — сказали в компании. — Как владельцы лицензии мы провели обсуждения с Первым каналом с целью поиска лучшего решения для шоу. "Голос. Дети" нацелен на то, чтобы дать положительный опыт каждому участнику, и мы уверены, что специальный выпуск позволит по достоинству оценить талант всех финалистов и полуфиналистов".

По итогам зрительского СМС-голосования в "Голосе. Дети" победила дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова. В пресс-службе Первого канала сообщили, что оператором голосования были отмечены некоторые аномалии. Проверка зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. Телеканал принял решение аннулировать результаты финала.