Победителей не будет: владелец «Голоса» высказался о ситуации на российском проекте

Голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу «Голос», прокомментировала изданию Daily Storm решение Первого канала об аннулировании итогов шестого сезона проекта «Голос. Дети».

В компании выразили сожаление в связи со скандалом вокруг детского «Голоса» и поддержали решение Первого канала об отмене результатов и проведении дополнительного концерта с участием всех финалистов конкурса.

««Голос. Дети» — это проект о том, как дать положительный опыт каждому участнику, и мы считаем, что специальный отдельный концерт отметит талант каждого финалиста и полуфиналиста», — подчеркнули в Talpa Media.

В Talpa Media не стали комментировать, справедливо ли признание недействительными голосов, поступивших за Максима Ержана и Валерия Кузакова.

На данный момент остается неизвестным, будет ли определен новый победитель конкурса. Первый канал пока держит в тайне, будет ли проводиться повторное зрительское голосование. Об этом станет известно в день дополнительного финала — 24 мая.