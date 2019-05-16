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Победителей не будет: владелец «Голоса» высказался о ситуации на российском проекте 

Рамблер 58 минут назад
Голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу «Голос», прокомментировала изданию Daily Storm решение Первого канала об аннулировании итогов шестого сезона проекта «Голос. Дети».
В компании выразили сожаление в связи со скандалом вокруг детского «Голоса» и поддержали решение Первого канала об отмене результатов и проведении дополнительного концерта с участием всех финалистов конкурса.
««Голос. Дети» — это проект о том, как дать положительный опыт каждому участнику, и мы считаем, что специальный отдельный концерт отметит талант каждого финалиста и полуфиналиста», — подчеркнули в Talpa Media.
В Talpa Media не стали комментировать, справедливо ли признание недействительными голосов, поступивших за Максима Ержана и Валерия Кузакова.
На данный момент остается неизвестным, будет ли определен новый победитель конкурса. Первый канал пока держит в тайне, будет ли проводиться повторное зрительское голосование. Об этом станет известно в день дополнительного финала — 24 мая.
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