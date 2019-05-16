«Это честно»: Галкин отреагировал на решение аннулировать голоса за дочь Алсу на «Голосе»

Телеведущий Максим Галкин признался, что гордится Первым каналом из-за решения об отмене результатов шоу «Голос. Дети».

По словам Галкина, подобное решение — «вещь очень сложная для репутационной истории», но оно свидетельствует о том, что объективность для канала находится на первом месте.

«Гораздо легче замять, в конце концов, раздать утешительные призы. Сегодняшнее решение дало мне повод гордиться каналом, ответственность перед зрителем оказалась выше корпоративных интересов. Это требует элементарной смелости, но это честно, что самое главное», — сказал Галкин в комментарии РИА «Новости».

Телеведущий заявил, что ему, как и многим зрителям, результаты конкурса показались несправедливыми.

Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта. Позднее пресс-служба «Первого канала» сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей.

16 мая компания Group-IB, которой было поручено расследование, представила первые результаты проверки. Так, было выявлено, что более 30 тысяч звонков и 8 тысяч СМС за Микеллу Абрамову отправили боты. После этого телеканал принял решение аннулировать результаты шоу и провести повторный финал проекта.