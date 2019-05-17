СК назвал причину гибели актера Дмитрия Марьянова

По данным следователей, актера можно было бы спасти при своевременной госпитализации из реабилитационного центра, где он находился.

Следователи завершили расследование по уголовному делу в отношении директора реабилитационного центра «Феникс», в котором находился актер Дмитрий Марьянов перед своей смертью 15 октября 2017 года. В результате следственных действий удалось установить причину смерти актеры.

«Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери», — заявили в подмосковном управлении СК РФ.

При этом расследование установило, что если бы после первых жалоб Марьянова на плохое самочувствие и сильную боль в ноге директор центра Оксана Богданова вызвала скорую помощь, его можно было бы спасти.

В СК рассказали, что директору центра в этот день об ухудшении состояния актера сообщили не менее десяти раз. Женщина знала о наличии у Марьянова серьезного заболевания, а также осознавала, что у него нет средств связи для самостоятельного обращения в больницу, а в самом центре нет персонала. Более того, Богданова вовсе запретила вызывать скорую помощь в центр.

При этом директор «Феникса» во время нахождения Марьянова в центре «прописывала» актеру препараты, которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача. Установить производителя и срок годности этих лекарств не представляется возможным.

Богдановой предъявлено обвинение в окончательной редакции в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ) и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года на 48-м году жизни. Марьянов работал в театре «Ленком», сотрудничал с «Квартетом И».

Российскому телезрителю он известен по фильмам и сериалам «Графиня де Монсоро», «День радио», а также фильмам «Выше радуги», «Дорогая Елена Сергеевна», «Сатисфакция» и многим другим.