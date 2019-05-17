Массивная кровопотеря: названа официальная причина смерти Марьянова

Причина смерти актера Дмитрия Марьянова — сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, 15 октября 2017 года Марьянов множество раз жаловался персоналу реабилитационного центра «Феникс», в котором лечился, на плохое самочувствие и боль в ноге.

По меньшее мере 10 раз это доводилось до сведения директора «Феникса». Также ей было известно, что у Марьянова есть серьезное заболевания; что в ее заведении нет персонала, способного оказать актеру квалифицированную помощь; что у Марьянова нет средств связи, чтобы вызвать скорую самостоятельно.

«Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра», — рассказали в СК.

В итоге скорую для Марьянова вызвал другой пациент центра. В больнице, куда артист был доставлен, врачи констатировали его смерть по причине сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

По мнению экспертов, окажись Марьянов в больнице после первых жалоб на недомогание и до развития клинических признаков тяжелого шока, его жизнь могла бы быть спасена.

Кроме того, установлено, что директор «Феникса» приказывала подчиненным вводить Марьянову феназепам и галоперидол с неустановленными сроками годности, купленные у неизвестных производителей. Эти препараты запрещены к применению без назначения врача и вне условий медучреждения.