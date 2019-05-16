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Полтора миллиона: СМИ выяснили, во сколько обошлась «накрутка» голосов для дочери Алсу 

Рамблер 14 минут назад
Фото: Instagram
На организацию отправки автоматизированных СМС и звонков за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову было потрачено около полутора миллионов рублей, подсчитала «Комсомольская правда».
В одной из фирм, предлагающих услуги автоматизированной рассылки, изданию сообщили, что стоимость одного звонка бота составляет в среднем 15 рублей, СМС-сообщения — 10 рублей. Кроме того, голосование на проекте «Голос» — платное, звонок стоит 38 рублей, СМС — 50 рублей.
Дети не в ответе: дочь Алсу пригласили на спецвыпуск «Голоса»
Согласно первым результатам проверки итогов голосования, представленных компанией Group-IB, боты отправили за Микеллу Абрамову 8 тысяч сообщений и сделали 30 тысяч звонков. То есть, на автоматизированное голосование за Микеллу было потрачено не менее 1,54 млн рублей.
Ранее в четверг компания Group-IB передала Первому каналу первые результаты проверки голосования на шоу «Голос. Дети», после чего телеканал принял решение аннулировать результаты шоу и провести повторный финал проекта. Он состоится 24 мая, в нем примут участие все финалисты, включая и Микеллу Абрамову.
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