Полтора миллиона: СМИ выяснили, во сколько обошлась «накрутка» голосов для дочери Алсу

На организацию отправки автоматизированных СМС и звонков за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову было потрачено около полутора миллионов рублей, подсчитала «Комсомольская правда».

В одной из фирм, предлагающих услуги автоматизированной рассылки, изданию сообщили, что стоимость одного звонка бота составляет в среднем 15 рублей, СМС-сообщения — 10 рублей. Кроме того, голосование на проекте «Голос» — платное, звонок стоит 38 рублей, СМС — 50 рублей.

Согласно первым результатам проверки итогов голосования, представленных компанией Group-IB, боты отправили за Микеллу Абрамову 8 тысяч сообщений и сделали 30 тысяч звонков. То есть, на автоматизированное голосование за Микеллу было потрачено не менее 1,54 млн рублей.

Ранее в четверг компания Group-IB передала Первому каналу первые результаты проверки голосования на шоу «Голос. Дети», после чего телеканал принял решение аннулировать результаты шоу и провести повторный финал проекта. Он состоится 24 мая, в нем примут участие все финалисты, включая и Микеллу Абрамову.