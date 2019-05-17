Филипп Киркоров, переполненный эмоциями по поводу выхода Сергея Лазарева в финал «Евровидения», поделился ощущениями с подписчиками в Instagram. По его словам, в успехе певца есть и его заслуга.
«Король» российской поп-сцены разместил в своём аккаунте совместное фото в обнимку с Лазаревым. Оба артиста на снимке широко улыбаются.
«Счастлив, что мы с Сергеем вернули РОССИЮ на конкурсе ЕВРОВИДЕНИЕ снова В ФИНАЛ!», — заявил Киркоров (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)
Артист призвал россиян внимательно следить за финалом, который пройдёт 18 мая, отметив, что Лазарев будет выступать под номером 5.
So happy that we managed to bring #Russia back to the final. #Eurovision #Russia #сергейлазарев #dreamteam
Счастлив, что мы с Сергеем @sergeylazarev вернули РОССИЮ 🇷🇺на конкурсе ЕВРОВИДЕНИЕ @eurovision снова В… https://t.co/F8u8DSwoc6— Филипп Киркоров (@fkirkorov) 16 мая 2019 г.
Ранее Киркоров обескуражил пользователей соцсетей, заявив в интервью Ксении Собчак, что он «в какой-то мере пропагандирует гей-культуру в России». По словам певца, этому способствует его экстравагантный сценический образ, поскольку он часто надевает на себя перья и стразы. При этом артист подчеркнул, что «Россия — страна гей-френдли», где к представителям ЛГБТ-сообщества относятся дружелюбно.