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«Счастлив»: Киркоров похвастался возвращением России в финал «Евровидения» 

Рамблер 29 минут назад
Филипп Киркоров, переполненный эмоциями по поводу выхода Сергея Лазарева в финал «Евровидения», поделился ощущениями с подписчиками в Instagram. По его словам, в успехе певца есть и его заслуга.
«Король» российской поп-сцены разместил в своём аккаунте совместное фото в обнимку с Лазаревым. Оба артиста на снимке широко улыбаются.
«Счастлив, что мы с Сергеем вернули РОССИЮ на конкурсе ЕВРОВИДЕНИЕ снова В ФИНАЛ!», — заявил Киркоров (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)
Артист призвал россиян внимательно следить за финалом, который пройдёт 18 мая, отметив, что Лазарев будет выступать под номером 5.
Ранее Киркоров обескуражил пользователей соцсетей, заявив в интервью Ксении Собчак, что он «в какой-то мере пропагандирует гей-культуру в России». По словам певца, этому способствует его экстравагантный сценический образ, поскольку он часто надевает на себя перья и стразы. При этом артист подчеркнул, что «Россия — страна гей-френдли», где к представителям ЛГБТ-сообщества относятся дружелюбно.
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Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Ксения Собчак
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