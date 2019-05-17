«Счастлив»: Киркоров похвастался возвращением России в финал «Евровидения»

«Король» российской поп-сцены разместил в своём аккаунте совместное фото в обнимку с Лазаревым. Оба артиста на снимке широко улыбаются.

«Счастлив, что мы с Сергеем вернули РОССИЮ на конкурсе ЕВРОВИДЕНИЕ снова В ФИНАЛ!», — заявил Киркоров (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)

Артист призвал россиян внимательно следить за финалом, который пройдёт 18 мая, отметив, что Лазарев будет выступать под номером 5.