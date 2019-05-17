Певец Филипп Киркоров отметил, что благодаря его заслугам Сергей Лазарев смог пробиться в финал «Евровидения». Об этом певец написал у себя в Twitter.
«Счастлив, что мы с Сергеем вернули Россию на конкурсе
«Евровидение», — написал Киркоров.
Лазарев, исполнивший во втором полуфинале «Евровидения» песню Scream, прошел в финал. На сцену он вышел под номером 13. Помимо России, в финал конкурса по результатам голосования прошли представители Македонии, Албании, Нидерландов, Азербайджана, Армении и других стран. Также в финале конкурса выступят коллективы из Белоруссии, Эстонии, Чехии, Греции, Кипра, Сербии, Словении, Исландии, Австралии и Сан-Марино.
В 2018 году певица Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне. Ей не удалось выйти в финал, после чего общественность обрушилась на артистку с критикой.
So happy that we managed to bring #Russia back to the final. #Eurovision #Russia #сергейлазарев #dreamteam
Счастлив, что мы с Сергеем @sergeylazarev вернули РОССИЮ 🇷🇺на конкурсе ЕВРОВИДЕНИЕ @eurovision снова В… https://t.co/F8u8DSwoc6— Филипп Киркоров (@fkirkorov) 16 мая 2019 г.