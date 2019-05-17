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Киркоров заявил, что благодаря ему Россия вернулась в финал «Евровидения» 

Ura.Ru 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Певец Филипп Киркоров отметил, что благодаря его заслугам Сергей Лазарев смог пробиться в финал «Евровидения». Об этом певец написал у себя в Twitter.
«Счастлив, что мы с Сергеем вернули Россию на конкурсе
«Евровидение», — написал Киркоров.
Лазарев, исполнивший во втором полуфинале «Евровидения» песню Scream, прошел в финал. На сцену он вышел под номером 13. Помимо России, в финал конкурса по результатам голосования прошли представители Македонии, Албании, Нидерландов, Азербайджана, Армении и других стран. Также в финале конкурса выступят коллективы из Белоруссии, Эстонии, Чехии, Греции, Кипра, Сербии, Словении, Исландии, Австралии и Сан-Марино.
В 2018 году певица Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне. Ей не удалось выйти в финал, после чего общественность обрушилась на артистку с критикой.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Юлия Самойлова
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