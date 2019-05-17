Киркоров заявил, что благодаря ему Россия вернулась в финал «Евровидения»

Певец Филипп Киркоров отметил, что благодаря его заслугам Сергей Лазарев смог пробиться в финал «Евровидения». Об этом певец написал у себя в Twitter.

«Счастлив, что мы с Сергеем вернули Россию на конкурсе

«Евровидение», — написал Киркоров.

Лазарев, исполнивший во втором полуфинале «Евровидения» песню Scream, прошел в финал. На сцену он вышел под номером 13. Помимо России, в финал конкурса по результатам голосования прошли представители Македонии, Албании, Нидерландов, Азербайджана, Армении и других стран. Также в финале конкурса выступят коллективы из Белоруссии, Эстонии, Чехии, Греции, Кипра, Сербии, Словении, Исландии, Австралии и Сан-Марино.