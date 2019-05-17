«Причинен ущерб»: ответит ли семья Алсу за накрутку на «Голос. Дети»

Юрист Тимур Маршани по просьбе издания teleprogramma.pro прокомментировал ситуацию с накруткой голосов в пользу дочери Алсу — Микеллы Абрамовой в финальном испытании шестого сезона шоу «Голос. Дети». По его словам, семью популярной певицы можно привлечь к ответственности.

Ранее стало известно, что по предварительным результатам проверки инцидента, которой занимается компания Group-IB, специализирующаяся на расследовании киберпреступлений, 30 тысяч звонков в пользу одного из участников были совершены ботами. Кроме того, была зафиксирована массированная отправка 8 тысяч СМС-сообщений.

По словам Тимура Маршани, в результате значительный ущерб был причинён Первому каналу, который в первую очередь испытал репутационные потери, не говоря уже о материальных убытках.

«Имущественная ответственность будет лежать целиком и полностью на заказчике, который вполне очевиден», — заявил юрист, подчеркнув, что глупо было бы полагать, что «какой-то недоброжелатель просто решил Микелле Абрамовой помочь стать победительницей конкурса».

Однако, по его словам, факт, того, что накрутка голосов была инициирована именно семьёй Алсу, ещё нужно будет доказать.

«Это будет очень сложно сделать», — резюмировал Маршани.

Юрист уверен, что Первый канал, проведя расследование, «поступил правильно», поскольку в конкурсах, по его словам, должны честно побеждать талантливые и целеустремлённые дети.