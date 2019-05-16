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Любовь Успенская обратилась к дочери Алсу 

РИА Новости + ещё 2 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу «360» скандал с фальсификацией голосов на шоу «Голос. Дети».
По словам артистки, ситуация негативно влияет на победительницу конкурса Микеллу Абрамову, хотя она ни в чем не виновата. Успенская отметила, что знакома с творчеством девочки и считает ее талантливой.
"Она в десять лет сама пишет музыку, играет на гитаре, на все имеет свое мнение. Я хочу ей пожелать не отчаиваться", — сказала певица.
Исполнительница уверена, что Абрамова добьется успеха и никакие скандалы не смогут встать у нее на пути.
Ранее Первый канал отменил результат финала шестого сезона шоу «Голос. Дети», победу в котором одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Решение принято на фоне предварительной проверки итогов конкурса.
Компания Group-IB обнаружила, что за девочку производилась массированная автоматизированная отправка СМС. В махинациях участвовало около 300 телефонных номеров.
Скандал из-за итогов
В апреле Абрамова победила в финале проекта, набрав около 56 процентов голосов. Результаты голосования возмутили зрителей. В свою очередь, Первый канал организовал проверку, признав, что голосование сопровождалось «аномальностями». К расследованию привлекли компанию Group-IB, специализирующуюся на цифровых расследованиях. Она обнаружила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой. Проверку планируют завершить до конца месяца.
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Шоу-бизнес , Общество , Любовь Успенская , РИА Новости , Москва
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