Любовь Успенская обратилась к дочери Алсу

МОСКВА , 16 мая — РИА Новости. Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу «360» скандал с фальсификацией голосов на шоу «Голос. Дети».

По словам артистки, ситуация негативно влияет на победительницу конкурса Микеллу Абрамову, хотя она ни в чем не виновата. Успенская отметила, что знакома с творчеством девочки и считает ее талантливой.

"Она в десять лет сама пишет музыку, играет на гитаре, на все имеет свое мнение. Я хочу ей пожелать не отчаиваться", — сказала певица.

Исполнительница уверена, что Абрамова добьется успеха и никакие скандалы не смогут встать у нее на пути.

Ранее Первый канал отменил результат финала шестого сезона шоу «Голос. Дети», победу в котором одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Решение принято на фоне предварительной проверки итогов конкурса.

Компания Group-IB обнаружила, что за девочку производилась массированная автоматизированная отправка СМС. В махинациях участвовало около 300 телефонных номеров.

Скандал из-за итогов

В апреле Абрамова победила в финале проекта, набрав около 56 процентов голосов. Результаты голосования возмутили зрителей. В свою очередь, Первый канал организовал проверку, признав, что голосование сопровождалось «аномальностями». К расследованию привлекли компанию Group-IB, специализирующуюся на цифровых расследованиях. Она обнаружила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой. Проверку планируют завершить до конца месяца.