Финалистка «Голос. Дети» Рената Таирова примет участие в спецвыпуске шоу

ВОЛГОГРАД , 17 мая — РИА Новости. Финалистка шестого сезона проекта «Голос. Дети» из Астрахани Рената Таирова, примет участие в спецвыпуске программы 24 мая, сообщила РИА Новости мамы девочки Зульфия Таирова.

В четверг Первый канал принял решение аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова. Вместе с ней за звание победителя сезона в финале боролись Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.

Канал также решил провести 24 мая спецвыпуск шоу с участием всех финалистов.

Мама Таировой не стала комментировать решение Первого канала об аннуляции результатов финала. «Комментарии мы пока не даем. Можем сказать только, что Рената будет принимать участие в спецвыпуске», — сказала она.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила, набрав 56,5% голосов. Первый канал начал собственное расследование результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу «Голос». Согласно докладу, компания выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь, который был присвоен победительнице проекта Микелле Абрамовой, в накрутке голосов участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям. Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета по проведенному расследованию. В компании напомнили, что завершат расследование до конца мая.