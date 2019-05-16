«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»

Пригожин прокомментировал итоги проверки шоу «Голос. Дети»

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что платных СМС за одного из участников конкурса "Голос. Дети" можно отправить сколько угодно, это не запрещено законом и правилами конкурса, а кибератак проверка не выявила.

В пресс-службе Group-IB заявили РИА Новости, что компания выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника "Голос. Дети" Микеллы Абрамовой (номер 7 в голосовании); в накрутке голосов участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч сообщений. При этом Group-IB заявила, что кибератак зафиксировано не было.

"Это разве незаконно? СМС — платные, правильно? Значит, кто-то за это заплатил, за деньги хоть миллиард СМС отправь, это, думаю, не запрещено правилами. Кибератак проверка же не выявила", — сказал РИА Новости Пригожин.