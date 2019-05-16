«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»

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Пригожин прокомментировал итоги проверки шоу «Голос. Дети» 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что платных СМС за одного из участников конкурса "Голос. Дети" можно отправить сколько угодно, это не запрещено законом и правилами конкурса, а кибератак проверка не выявила.
В пресс-службе Group-IB заявили РИА Новости, что компания выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника "Голос. Дети" Микеллы Абрамовой (номер 7 в голосовании); в накрутке голосов участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч сообщений. При этом Group-IB заявила, что кибератак зафиксировано не было.
"Это разве незаконно? СМС — платные, правильно? Значит, кто-то за это заплатил, за деньги хоть миллиард СМС отправь, это, думаю, не запрещено правилами. Кибератак проверка же не выявила", — сказал РИА Новости Пригожин.
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта "Голос. Дети", набрав 56,5% голосов. Первый канал начал собственное расследование результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.
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Шоу-бизнес , Видео , Скандал на "Голос.Дети" , Светлана Лобода , Иосиф Пригожин , РИА Новости
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