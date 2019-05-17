«Деньги решают всё»: Лена Миро прокомментировала результаты проверки голосования на шоу «Голос. Дети»

Лена Миро не осталась в стороне от скандала, который разразился вокруг шестого сезона шоу «Голос. Дети» с новой силой. По предварительным результатам проверки, которые предоставила компания Group-IB, за дочь Алсу проголосовали неактивные телефонные номера. После обнародования новости Первый канал аннулировал результаты конкурса.

Миро уверена, что Алсу и её муж Ян Абрамов замешаны в подтасовке результатов. Она заявила, что 11-летняя Микелла Абрамова не заслужила первое место, а вся стоимость голосов составила приблизительно полтора миллиона рублей.

Блогер обеспокоена, что богатые и знаменитые люди способны «договориться» за своих детей, мешая другим участникам из бедных семей добиться успеха.

«Да, у нас в стране так: деньги решают всё. К моему большому сожалению», — заметила Миро в своём блоге.

Она вспомнила, что подобная проблема есть не только в песенных конкурсах, но и в рабочих местах «по блату», и у учащихся лучших вузов.

Наставник проекта заявил, что помогать талантливым детям для него важнее, чем выяснять, кто победил.