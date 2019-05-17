Лена Миро не осталась в стороне от скандала, который разразился вокруг шестого сезона шоу «Голос. Дети» с новой силой. По предварительным результатам проверки, которые предоставила компания Group-IB, за дочь Алсу проголосовали неактивные телефонные номера. После обнародования новости Первый канал аннулировал результаты конкурса.
Миро уверена, что Алсу и её муж Ян Абрамов замешаны в подтасовке результатов. Она заявила, что 11-летняя Микелла Абрамова не заслужила первое место, а вся стоимость голосов составила приблизительно полтора миллиона рублей.
Блогер обеспокоена, что богатые и знаменитые люди способны «договориться» за своих детей, мешая другим участникам из бедных семей добиться успеха.
«Да, у нас в стране так: деньги решают всё. К моему большому сожалению», — заметила Миро в своём блоге.
Она вспомнила, что подобная проблема есть не только в песенных конкурсах, но и в рабочих местах «по блату», и у учащихся лучших вузов.
Наставник проекта заявил, что помогать талантливым детям для него важнее, чем выяснять, кто победил.
Лена Миро сказала, что несмотря на свой ум, она даже не мечтала об МГИМО или МГУ, поскольку её родители работали инженером и учительницей. Она знала, что без денег ей будет трудно пробиться, как и многим талантливым детям. Блогера злит, что в итоге чек в ресторане у «звездного ребёнка» будет больше, чем пенсия большинства россиян.