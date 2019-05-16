Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»

Дочь певицы Алсу, победа которой в музыкальном телепроекте Первого канала «Голос. Дети» вызвала широкое недовольство среди телезрителей, спела вместе с Ержаном Максимом, своим конкурентом из финала программы. Мать Максима рассказала, что после поражения в шоу ее ребенку стали поступать различные предложения об участии в аналогичных проектах, в частности — в британской программе «X-Factor».

Официальный YouTube-канал певицы Алсу опубликовал видеоролик, на котором ее дочь Микелла Абрамова, чья победа в финале музыкального шоу Первого канала «Голос. Дети» вызвала возмущение телезрителей, исполняет песню о любви вместе с одним из своих основных бывших конкурентов Ержаном Максимом.

Его мать рассказала о том, что поражение в соревновании не стало для ее сына ударом, так как после него он стал получать различные приглашения в другие программы, в частности — в британское телешоу «X-Factor», передает сайт kp.ru.

«Да, у нас было такое предложение. Но мы вынуждены отказаться. В этом году так. У нас много работы и впереди концерты. К тому же Ержан пропустил много уроков, необходимо наверстывать», — сказала она.

Видеозапись дуэта двух детей была опубликована без каких-либо сопутствующих сообщений, а возможность комментировать ее была сразу же отключена, поэтому на данный момент реакция на дуэт подписчиков канала знаменитости, как и дата записи совместного номера остаются неизвестны.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, в соответствии с которыми объективность голосования в финале шоу вызывает сомнения у 61% зрителей передачи.

«По мнению 61% зрителей телепередачи, оценки юной финалистки были скорее необъективны и на голосование повлияли другие факторы, а не только качество пения Абрамовой», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Отмечается, что около 40% респондентов предположили, что подсчет голосов мог вестись нечестно, и только 26% опрошенных назвали объективными итоги шоу. При этом 55% россиян среди которых проводился опрос, заявили, что знают о победе Абрамовой — в это число входят как активные зрители, так и те, кто только слышал о произошедшем.

Сообщается, что каждый десятый участник опроса выступил за то, чтобы руководство канала провело повторное голосование, а около 8% респондентов считают целесообразным провести повторно не только голосование, но и сам финал, чтобы еще раз прослушать всех финалистов.

Несмотря на недовольство итогами завершившегося сезона передачи, 77% зрителей выразили уверенность в том, что участие в ней молодых исполнителей дает им серьезный шанс для развития карьеры и успешной самореализации, но каждый 20-й опрошенный подчеркнул, что организаторы должны не допускать к участию детей известных людей.

В связи с появлением в СМИ публикаций о якобы завершении проверки голосования на финале шоу, глава компании-партнера Интерпола , которая занимается расследованием инцидента, сообщил на своей странице в фейсбуке о продолжении работы.

«Компания не делала никаких заявлений о завершении расследования и участвует в нем как объект проверки. На данный момент, любая информация о завершении расследования недостоверна. Срок обнародования итоговых результатов прежний — конец месяца», — написал он.

Он подчеркнул, что в настоящий момент продолжается проверка всех журналов событий, который были связаны с процессами выбора победителя, чтобы установить возможность получения доступа к данным без авторизации. По его словам, любые другие организации не имеют полной информации о происходящем в рамках расследования.

«Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта «Голос», то есть может ли компания-партнер, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования», — заявил он.

Таким образом команда, работающая над данным инцидентом, должна будет ответить на вопрос о безопасности используемой при голосовании системы с точки зрения обеспечения объективности и непредвзятости.

Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети» произошел после победы дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Молодая исполнительница выбыла из основного соревнования еще на одном из этапов, но благодаря специальному конкурсе смогла все же попасть в финал, где набрала 56,5% голосов. Сразу же после объявления победителя, зрители и пользователи сети возмутились победой ребенка знаменитости и потребовали проверки хода голосования.