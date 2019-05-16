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Самая маленькая — у Винокура: пенсии российских звезд 

Рамблер 5 часов назад
Пенсия украинки Софии Ротару больше, чем пенсии россиян Владимира Винокура и Александра Панкратова-Черного вместе взятые. Об этом пишут «Аргументы недели».
В феврале певица Лолита Милявская заявляла, что ее пенсия составляет шесть тысяч рублей из-за того, что ее 35-летний трудовой стаж, полученный на Украине, «как вы понимаете, подтверждать не собираются».
Галкин рассказал о пенсии Пугачевой
Два дня назад в своем инстаграме Милявская рассказала, что на самом деле ее пенсия в 3,5 раза больше — 21 тысяча.
«Ожидала семь-восемь, но пронесло!» — написала она.
По данным «Аргументов недели», не «пронесло» Владимира Винокура, пенсия которого составляет 10 тысяч. Пенсия Александра Панкратова-Черного — вдвое больше.
Кроме того, издание сообщает, что Алла Пугачева получает пенсию в размере 17 тысяч, однако еще в феврале муж певицы Максим Галкин рассказал «Комсомольской правде», что пенсия его супруги выросла до 47 тысяч за счет надбавки властей Москвы к пенсиям Народных и Заслуженных артистов.
Ирина Аллегрова и Валерий Леонтьев отказались назвать размер своих пенсий в разговоре с «Аргументами недели».
Комментарии6
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Винокур , Лолита Милявская , Валерий Леонтьев , Ирина Аллегрова , София Ротару , Максим Галкин , Алла Пугачева , Правительство Москвы , Комсомольская правда
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