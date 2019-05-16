«Имущество не распродаем!» Семья Фриске о возврате долга Русфонду

Родители Жанны Фриске бросили трубку, услышав вопрос о распродаже имущества ради возврата долга Русфонду, а сестра певицы и вовсе это опровергла. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В 2015 году Русфонд собрал деньги на лечение Фриске от рака мозга и передал их ее семье. Летом певица умерла, а ее родные не смогли отчитаться о расходовании более 21 миллиона рублей. Фонд подал на них в суд и выиграл дело.

Два дня назад стало известно, что семья Фриске погасила часть задолженности перед Русфондом — 7,98 миллиона рублей. В самой благотворительной организации рассказали, что эти деньги были выручены с продажи доставшегося по наследству имущества.

По данным «КП», почти за восемь миллионов родные певицы продали участок земли и особняк в коттеджном поселке в Истринском районе Московской области.

Участок площадью 3,7 тысячи квадратных метров и дом площадью 400 кв. м были куплены Жанной Фриске и ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым в 2013 году за 38 миллионов рублей.

Журналисты издания попросили родных певицы прокомментировать продажу. Ее родители повесили трубку, узнав, с кем говорят, а Шепелев переадресовал все вопросы Русфонду.