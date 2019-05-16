Сделал признание: у Газманова найден серьезный недуг

Олег Газманов в программе «Секрет на миллион», которая ещё только готовится к эфиру на НТВ, впервые поделился со зрителями информацией о серьёзном недуге, сообщает издание «Вокруг. ТВ». По словам российского певца, несколько лет назад медики диагностировали у него опухоль горла.

Врачи обнаружили образование на голосовых связках народного артиста РФ. Газманов уверяет, что для человека его профессии такой диагноз — приговор. Однако, по его словам, «нашёлся человек», который избавил его от тяжёлой болезни. Издание teleprogramma.pro отмечает , что большую помощь в лечении певцу оказала его семья — супруга Марина и дети.

По информации «Вокруг. ТВ», Газманов также прокомментировал слухи о разводе с 50-летней супругой, которые появились после того, как пара редко стала появляться на публике. При этом артист рассказал, почему они с женой спят в разных спальнях.