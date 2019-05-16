Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сделал признание: у Газманова найден серьезный недуг 

Рамблер 7 часов назад
Олег Газманов в программе «Секрет на миллион», которая ещё только готовится к эфиру на НТВ, впервые поделился со зрителями информацией о серьёзном недуге, сообщает издание «Вокруг. ТВ». По словам российского певца, несколько лет назад медики диагностировали у него опухоль горла.
Лысый Газманов удивил поклонников
Врачи обнаружили образование на голосовых связках народного артиста РФ. Газманов уверяет, что для человека его профессии такой диагноз — приговор. Однако, по его словам, «нашёлся человек», который избавил его от тяжёлой болезни. Издание teleprogramma.pro отмечает, что большую помощь в лечении певцу оказала его семья — супруга Марина и дети.
По информации «Вокруг. ТВ», Газманов также прокомментировал слухи о разводе с 50-летней супругой, которые появились после того, как пара редко стала появляться на публике. При этом артист рассказал, почему они с женой спят в разных спальнях.
Марина — вторая супруга Газманова, с которой он познакомился, ещё будучи женатым в 1989 году. Женщина ранее являлась супругой родного брата Сергея Мавроди — Вячеслава, в браке с которым родила сына Филиппа. Женившись на Марине, Газманов усыновил мальчика. СМИ отмечают, что певец всегда воспитывал ребёнка как родного. Позже у четы родилась дочка Марианна. Сегодня ей 15 лет. Девушка учится в школе с театральным уклоном, играет на гитаре и занимается вокалом.
Комментарии50
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Мавроди , Олег Газманов , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты312
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского443
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»35
Госслужащая из Тюмени разделась для Playboy10
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение