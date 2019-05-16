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Букмекеры определили фаворитов Евровидения, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 5 13 часов назад
Больше всего шансов одержать победу на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 у исполнителя из Нидерландов Дункана Лоуренса с песней Arcade. Об этом сообщает издание El Periódico со ссылкой на прогнозы букмекерских контор.
Как отмечается, с момента выхода песни Лоуренс ни разу не покидал первой строчки букмекерских ставок.
Второе место, предположительно, займет представитель Швеции Джон Лундвик с песней Too Late for Love. На третье место букмекеры поместили представителя Франции — Билала Ассани.
Российский певец Сергей Лазарев с композицией Scream, согласно прогнозам букмекеров, займет четвертую строчку.
Во вторник в Тель-Авиве определились первые десять финалистов Евровидения. В четверг состоится еще один полуфинал, в котором выступит и Лазарев. По результатам второго этапа определятся еще десять участников финала, который состоится 18 мая.
Кроме того, шесть стран попадают в финал автоматически: Израиль, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Это страны-основательницы конкурса и государство, принимающее Евровидение.
Ведущими проекта являются израильская топ-модель и телеведущая Бар Рафаэли, журналист, режиссер, радио— и телеведущий, продюсер популярного реалити-шоу Big Brother Эрез Таль, сценарист Асси Азар и журналистка Люси Аюб.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , Нидерланды , Швеция
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