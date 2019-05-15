Вся в крови: Волочкова экстренно госпитализирована

Российская балерина Анастасия Волочкова экстренно госпитализирована во время отдыха на Мальдивских островах. В своем инстаграме танцовщица призналась, что несколько дней терпела «дикую боль» и только сейчас поняла, что без помощи медиков не обойтись, в подтверждение своих слов она выложила фотографию окровавленной ноги.

«Это было страшно, если честно. Но бог меня бережет», — заключила Волочкова, не вдаваясь в подробности о том, что же с ней произошло.

Не исключено, что боль в ноге стала последствием падения в одной из программ НТВ. Тогда Волочкова выполняла приседания с подскоками под руководством тренера, но неожиданно упала. Ее подняли зрители, и после этого она продолжила делать упражнения и показала свой фирменный шпагат.

На прошлой неделе стало известно о другой неприятной ситуации, в которой оказалась бывшая прима Большого театра. Волочкова была вырезана из выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова , посвященного проводам певца Сергея Лазарева в Израиль на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».

В студии присутствовали такие знаменитости, как Лена Катина (бывшая вокалистка группы «Тату») и Влад Топалов (экс-Smash!). Согласно задумке создателей шоу, в конце эфира Волочкова эффектно выскочила из огромного праздничного торта.

«Это было так ярко», — привел слова присутствовавших в студии зрителей «Собеседник». — «Когда выпорхнула Волочкова, все стали аплодировать.

А после Сергею сказали: „Тебе нужно брать Настю на Евровидение, как в свое время Билан — Плющенко!“

Яркий выход танцовщицы по достоинству оценил и „король эпатажа“, поп-певец Филипп Киркоров , который также присутствовал в студии и преподнес балерине роскошный букет роз.

Однако телезрителям не удалось насладиться финалом с Волочковой. Согласно информации инсайдеров, балерина была вырезана из эфира из-за требования высокого начальства, которое сделало вывод, что появление балерины может затмить остальную часть передачи.

В середине апреля эпатажная балерина выясняла отношения со своей давней „заклятой подругой“, журналисткой Ксенией Собчак в программе Малахова „Привет, Андрей!“. Поводом для этого послужили обвинения танцовщицы в том, что телеведущая старалась „опозорить и оболгать“ ее в своем скандальном шоу „Осторожно, Собчак“.

»Я, Анастасия Волочкова, балерина, обращаюсь к вам, Ксения Собчак. Вы в очередной раз попытались опозорить и оболгать меня в интернете. Вы думали я все стерплю, промолчу и спрячусь? Нет, нет и еще раз нет. Я вызываю вас на дуэль. И моим оружием будет правда. И, конечно, мой шпагат. Я хочу, чтобы этот поединок увидела вся Россия», — написала Волочкова у себя в инстаграме.

Журналистка не заставила долго себя ждать, в ответ обвинив танцовщицу в «пошлости» и стремлению «встать на колени»:

«Госпожа Волочкова, я рада, что вы набрались смелости и решили выяснить наши отношения. Да, мои ценности не совпадают с вашими. И да, я не люблю пошлости. В отличие от вас, Анастасия Юрьевна я ни перед кем не встану на колени. Ну, и не сяду на шпагат тоже. Я принимаю ваш вызов. Наш поединок покажет, на чьей стороне правда».

В студии Малахова Собчак рассказала о том, что артистка балета без малейших колебаний приняла предложение поучаствовать в ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

На программе «Прямой эфир» показали самые пикантные кадры выпуска. Телеведущий подчеркнул, что недовольство Волочковой было вызвано эпизодом в бане, о съемках которого та якобы не знала.

«Я профессионал и этики журналистской не нарушаю никогда, чем горжусь. Сейчас найду рабочие материалы на которых видно, что Настя знала про все камеры, их устанавливали при ней. Это ложь. Она знала подробный сценарий съемки и в доме, и в бане. Все говорилось открыто — и в лицо, — ответила на обвинения телеведущая. — Мы столько лет подкалываем друг друга и шутим, что это уже стало каким-то комиксом. Знаете, у каждого героя должен быть свой антигерой. Я воспринимаю это как затянувшуюся шутку».

После этого Волочкова пожаловалась на то, что бывшая подруга воспользовалась моментом, когда визажисты наносили ей макияж, стала рыться в ее вещах, снимая это на камеру. В частности, телеведущую заинтересовал фаллоимитатор, якобы найденный у танцовщицы дома.