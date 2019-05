Почему менеджер Бритни Спирс не исключает её ухода со сцены

Американская певица Бритни Спирс , возможно, никогда не вернётся на сцену. Как сообщил порталу TMZ её менеджер Ларри Рудольф, к такому выводу он пришёл, ознакомившись с данными медиков, которые наблюдали Спирс в психиатрической клинике. Он отметил, что не будет уговаривать певицу возобновить концертную деятельность.

Американская поп-певица Бритни Спирс не сможет выступить на ближайших концертах из-за проблем с психическим здоровьем. Более того, данный недуг может и вовсе поставить крест на карьере артистки. Об этом сообщил её менеджер Ларри Рудольф, слова которого приводит портал TMZ.

«Исходя из той информации, который сообщают мне и всем, кто с ней работает, для меня совершенно очевидно, что ей не стоит возвращаться к этой серии концертов в Лас-Вегасе. Ни в ближайшем будущем, ни, возможно, когда-либо», — заявил он.

При этом отмечается, что Рудольф не имеет никакого отношения к опекунству над Спирс: он получает от медиков только ту информацию, которая имеет непосредственное отношения к профессиональной деятельности певицы.

По его словам, причиной ухудшения психического состояния Спирс стала болезнь её отца. Он лёг в больницу, где ему сделали ряд операций на кишечнике. После последнего по счёту хирургического вмешательства у него начались осложнения.

«Нам пришлось отменить шоу, потому что её лекарства перестали действовать, и к тому же она была сильно расстроена из-за болезни», — рассказал Рудольф.

При этом он подчеркнул, что никогда не давил на Спирс: выступать или нет — всегда зависело только от неё.

«Я не хочу, чтобы она выходила на сцену, пока не будет уверенности, что она готова физически и психически. Если этот момент не наступит никогда, то ничего не поделать. У меня нет желания или возможности заставлять её выступать», — отметил он.

Менеджер также рассказал, что во время подготовки нового турне Спирса была полна энтузиазма.

«Прошлым летом она горела желанием работать, звонила мне каждый день, была в восторге от этой идеи. В последние месяцы она не сделала мне ни одного звонка. Совершенно очевидно, что она не хочет выступать сейчас», — поведал Рудольф.

Грандиозный успех и череда скандалов

Бритни Спирс появилась на свет 2 декабря 1981 года. Впервые на телевидение она попала ещё в детстве, когда в восьмилетнем возрасте прошла отборочный конкурс в программе «Клуб Микки Мауса» на Disney Channel.

Мировая известность пришла к ней с выходом альбома Baby One More Time в 1999 году, который сразу же возглавил рейтинг Billboard 200 и впоследствии не одну неделю продержался в группе лидеров. Пластинка до сих пор остаётся самой популярной в карьере Спирс.

В 2000 году артистка выпустила новый альбом Oops!… I Did It Again. За первую неделю было раскуплено более миллиона его копий в одних только Соединённых Штатах. Мировые же продажи превысили 20 млн дисков.

Третий альбом певицы Britney показал более скромные результаты по продажам — более 745 тыс. пластинок за первую неделю. Однако это не помешало ему вновь возглавить чарты, что поставило Бритни Спирс в уникальное положение: она стала первой американской певицей, дебютные три альбома которой возглавляли Billboard 200.

В 2007 году стало известно, что у Спирс есть проблемы с наркотиками и спиртным. Неоднократно в СМИ появлялись известия, что певица проходит курс реабилитации в клинике. Её способность исполнять материнские обязанности была поставлена под сомнение ещё раньше, когда Спирс заметили в машине со своим пятимесячным сыном: одной рукой она рулила, а другой держала малыша.

Со своим мужем — танцором Кевином Федерлайном — она развелась в середине 2000-х. Детей при этом было решено растить вместе, однако спустя два года суд аннулировал её право участие в воспитании. В 2008 году суд предписал Спирс наблюдаться в психиатрической клинике, а её отца Джеймс Спирса и адвоката Эндрю Валлета назначил опекунами артистки.

В апреле 2019 года стало известно, что Бритни Спирс вновь оказалась в психиатрической клинике. В СМИ сразу же появились слухи, будто популярная певица удерживается там против своей воли. Поклонники артистки в знак поддержки запустили в сети хэштег #FreeBritney («освободите Бритни»).

Позже TMZ сообщил, что 37-летняя Спирс потребовала в суде, чтобы с неё сняли ряд ограничений, связанных с опекой. На заседании суда Бритни сопровожала её мать Линн Спирс, которая также хочет получить право принимать участие в лечении дочери. Суд назначил психиатрическую экспертизу. Новые слушания пройдут в сентябре этого года.