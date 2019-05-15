«Его задача быть клоуном»: Пригожин отреагировал на обвинения Киркорова

Речь идет об инциденте 2010 года, когда Киркоров ударил 29-летнюю помощницу режиссера Марину Яблокову на репетиции «Золотого граммофона». На днях Киркоров в интервью Ксении Собчак заявил, что после этого инцидента Пригожин устроил ему настоящую травлю в СМИ.

«Это была не травля, это было высказывание в защиту. Если он артист, это не значит, что ему все позволено. Его задача развлекать людей, быть клоуном, каковым он и является», — отреагировал на обвинения Иосиф Пригожин в комментарии изданию Nation News.

По его словам, Киркоров «на ровном месте» объявил ему войну. Продюсер пригрозил поделиться с общественностью «правдой» о Киркорове, после которой «ему мало не покажется».

Пригожин считает, что новую волну конфликта с «поп-королем» спровоцировала его критика в адрес клипа «Ибица» — совместной работы Филиппа Киркорова и Николая Баскова . По мнению продюсера, Киркоров скандалист и не воспринимает критику.

«Посмотрите на меня, на человека с традиционными ценностями, и посмотрите на него — Гоголь-моголь. Он, зная, что я человек эмоциональный, меня задевает», — возмутился продюсер.

Он заявил, что Филиппу нечего делать на «Евровидении», поскольку в России есть и другие люди, чтобы «повезти людей на конкурс».

Пригожин также выразил мнение, что Киркоров не достоин звания «короля», поскольку вся его уникальность заключается в том, что «он с перьями ходит».