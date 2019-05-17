Мама Лазарева «мощно» поддержала сына 

Мама исполнителя от России Сергея Лазарева поддержала сына, выступающего на «Евровидении».
В Сети набирает популярность пост мамы Сергея Лазорева, который прошел в финал международного конкурса «Евровидение».
Валентина Лазарева на своей странице в Instagram поддержала сына перед его выступлением в полуфинале конкурса. Она опубликовала его снимок с теплыми словами поддержки, что, возможно, и помогло исполнителю пройти в финал. Лазарев признался, что перед важным этапом конкурса у него начались проблемы со здоровьем из-за кондиционеров.
«Пусть Вся мощь и сила моей энергии и огромная материнская любовь, будет рядышком с тобой в ответственную минуту», — написала она.
Сергей Лазарев поехал в Израиль бороться за первое место на «Евровидении-2019» с композицией Scream. В финале он выступит в первой части выступлений под пятым номером.
Финал «Евровидения» пройдет на сцене Выставочного центра Тель-Авива 18 мая. Откроет концерт номер представительницы Мальты, а последним выступающим станет Испания.