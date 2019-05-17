Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мама Лазарева «мощно» поддержала сына 

ТК «Звезда» + ещё 6 4 часа назад
Фото: Instagram
Мама исполнителя от России Сергея Лазарева поддержала сына, выступающего на «Евровидении».
В Сети набирает популярность пост мамы Сергея Лазорева, который прошел в финал международного конкурса «Евровидение».
Валентина Лазарева на своей странице в Instagram поддержала сына перед его выступлением в полуфинале конкурса. Она опубликовала его снимок с теплыми словами поддержки, что, возможно, и помогло исполнителю пройти в финал. Лазарев признался, что перед важным этапом конкурса у него начались проблемы со здоровьем из-за кондиционеров.
«Пусть Вся мощь и сила моей энергии и огромная материнская любовь, будет рядышком с тобой в ответственную минуту», — написала она.
Сергей Лазарев поехал в Израиль бороться за первое место на «Евровидении-2019» с композицией Scream. В финале он выступит в первой части выступлений под пятым номером.
Финал «Евровидения» пройдет на сцене Выставочного центра Тель-Авива 18 мая. Откроет концерт номер представительницы Мальты, а последним выступающим станет Испания.
ТК «Звезда»: последние новости
СК назвал причину гибели актера Дмитрия Марьянова Определен номер выступления Лазарева в финале «Евровидения» Первый канал аннулировал результаты шоу «Голос.Дети»
Комментарии3
Шоу-бизнес , Другое , Евровидение , Сергей Лазарев , Валентина Лазарева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба членства России в ПАСЕ13
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады294
Звезда «Максим» и «Плейбой» умерла в 39 лет9
«Мы с Сергеем вернули Россию на „Евровидение“»180
Тест: Сможете выжить без интернета?
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16
Происшествия
B-2 сбросил две гигантские бомбы
Армия Оружие
В Ирландии создали робота по образу персонажа «Джетсонов»
Наука и техника
«Очень высокопоставленные»: кто заказал Захарченко
Происшествия В мире
«В том была его и сила»: Прощание с Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение