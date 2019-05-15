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Не досталось ничего: Покойный Булдаков не вписал сына в завещание 

Рамблер 19 часов назад
Актер Алексей Булдаков, скончавшийся 3 апреля в Улан-Баторе, завещал все свое имущество супруге Людмиле. Об этом вдова артиста рассказала в программе «Прямой эфир», передает StarHit.
По ее словам, Алексею Булдакову принадлежали квартира, дачный дом и машина. Согласно завещанию, теперь это имущество принадлежит ей.
Женщина отметила, что Булдаков не указал в завещании единственного сына Ивана.
«Я хотела оформить на Ивана квартиру, но если тот решит ее продать, я останусь без московской прописки, так что я не могу это сделать», — сказала она.
По словам вдовы Булдакова, они с мужем давно составили завещания и оформили имущество друг на друга.
Ранее сообщалось, что 31-летний сын артиста Иван Булдаков постоянно проживает на Мальте с матерью и отчимом.
Шоу-бизнес , Видео , Алексей Булдаков , StarHit , Улан-Батор
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