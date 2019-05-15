Не досталось ничего: Покойный Булдаков не вписал сына в завещание

Актер Алексей Булдаков , скончавшийся 3 апреля в Улан-Баторе , завещал все свое имущество супруге Людмиле. Об этом вдова артиста рассказала в программе «Прямой эфир», передает StarHit.

По ее словам, Алексею Булдакову принадлежали квартира, дачный дом и машина. Согласно завещанию, теперь это имущество принадлежит ей.

Женщина отметила, что Булдаков не указал в завещании единственного сына Ивана.

«Я хотела оформить на Ивана квартиру, но если тот решит ее продать, я останусь без московской прописки, так что я не могу это сделать», — сказала она.

По словам вдовы Булдакова, они с мужем давно составили завещания и оформили имущество друг на друга.

Ранее сообщалось, что 31-летний сын артиста Иван Булдаков постоянно проживает на Мальте с матерью и отчимом.