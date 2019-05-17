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Двойники Лазарева помогли России выйти в финал Евровидения 

Teleprogramma.pro + ещё 3 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Россия в финале Евровидения! Певец Сергей Лазарев принес своей стране маленькую победу — он сумел пробиться в заключительный этап песенного конкурса. Пока сделано только полдела, ведь впереди соревнование с самыми сильными участниками.
Песня Scream
Шансы на победу у России неплохие: букмекеры сразу оценили позиции Сергея и выдвинули его в фавориты конкурса. Чем будем покорять Европу? Евровидение — песенный конкурс, поэтому брать будем песней.
У Лазарева шикарная композиция. Над словами и музыкой работали король российской эстрады Филипп Киркоров, греческий композитор Димитрис Контопулос и музыкант Шарон Вон. Клип за два месяца набрал почти 6 миллионов просмотров на YouTube. Внушительная цифра!
Дождь и двойники
Номер для Евровидения получился шикарный. Сергей вышел на сцену в белой рубашке и брюках. По мере нарастания драмы в музыке менялись и спецэффекты.
Зрители увидели 8 копий Лазарева, которые отражались с зеркалах. С помощью спецэффектов было создано грозовое ночное небо, которое озаряют вспышки молнии, а затем начал лить дождь. По зеркалам и стеклянной двери, за которой стоял певец лились струи воды. Это была завораживающая красота.
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Провели вторую репетицию на сцене «Евровидения»… все еще есть технические вопросы и сложности по съемке номера, тк огромное количество отражений и важно снимать номер с правильных уголов. Сложная постановка и по исполнению, и по съёмке… но все усилия надеюсь будут не зря… много восторженных отзывов и комментариев… спасибо! Важна поддержка… очень❤️❤️❤️ Scream for Russia! 16 мая! 2-й полуфинал! Номер 13! #sergeylazarev #сергейлазарев #Eurovision #scream

Публикация от  Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

В завершении номера Сергей подарил зрителям обворожительную улыбку:
«Надеюсь, что и она нам поможет пройти в финал», — пошутили комментаторы.
Зал рукоплескал русскому исполнителю.
Со второй попытки
Это не первая попытка Лазарева покорить Евровидение. В 2016 году он уже участвовал в конкурсе с песней You Are the Only One. Сказать, что три года назад Сергей произвел фурор — ничего не сказать. Зрители из многих стран голосовали за российского певца. По результатам голосования он был на первом месте, но судьи значительно занизили оценки и отдали победу украинской певице Джамале.
Иностранцы на форумах долго возмущались такому результату, называя решение политическим, но изменить уже было ничего нельзя: Лазарев приехал в Россию с «серебром».
В 2019 году певец вновь штурмует музыкальный Олимп, как это в свое время сделал исполнитель Дима Билан. У Билана получилось, может удастся и Лазареву? Пожелаем Сергею удачи. Финал Евровидения пройдет в субботу, 18 мая.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Евровидение , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Дима Билан
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