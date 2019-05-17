Вопреки подставе Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Получив этот номер на жеребьевке, певец написал в инстаграме, что обожает его. На музыкальном конкурсе Лазарев исполнил песню «Scream» («Крик»), написанную российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым и греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Как и три года назад, в этот раз он отличился пронзительным вокалом, яркими спецэффектами и качественно продуманным номером.

Лазарев появился на сцене в окружении нескольких «зеркал», которые позже оказались экранами — это стало заметно лишь после того, как «отражения» стали двигаться независимо от артиста. Драматизма номеру добавили взрывы молнии на большом экране и настоящий дождь, обрушившийся на сцену.

Накануне полуфинала у Лазарева случился неприятный инцидент, в результате которого ему потребовалась медицинская помощь. Певец выдвинул предположение, что виной тому стали мощные кондиционеры на конкурсной площадке.

«Все здесь умирают, очень холодно, голос умирает. Убавьте кондиционеры, это желание всех», — сказал артист.

По мнению букмекеров, российский исполнитель является одним из фаворитов «Евровидения» в 2019 году. Сам певец также уверен в своих силах: незадолго до отъезда в Тель-Авив он уже придумал, в какой город России можно будет привезти конкурс в следующем году.

«Я бы очень хотел, чтобы это был город Сочи. Как раз там классное сочетание и воды, и гор», — говорил Лазарев.

Очень похожий номер представила Тамара Тодевска из Северной Македонии, исполнившая медленную песню «Proud» («Гордая»). За спиной певицы, как и у Лазарева, находились несколько вертикальных зеркал с отражением артистки. На этом сходства закончились, потому что у россиянина номер объективно был сложнее.

Одним из главных конкурентов Лазарева во втором полуфинале стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, исполнивший лиричную композицию «Arcade» («Аркада»). На протяжении нескольких минут музыкант почти не двигался, вытянув выступление на достойный уровень с помощью восхитительного вокала и самостоятельной игры на фортепиано. К тому же на сцене периодически менялся свет, создавая необходимую динамику.

Также одним из сильнейших участников этапа было трио KEiiNO из Норвегии — рэпер Фред Бульо, солистка Александра Ротан и певец Том Хьюго. Коллектив, попавший на конкурс после национального отбора, представил зрителям песню о «Духе в небесах» — «Spirit in the Sky».

Одним из самых запомнившихся артистов вечера стал азербайджанец Чингиз, выступивший с композицией «Truth» («Правда»). Пока музыкант пел, два робота лазерами проецировали на его груди изображение сердца с «мишенью», что выглядело весьма необычно.

Помимо опытных исполнителей в финал «Евровидения» прошла двукратная чемпионка Дании по фигурному катанию, 20-летняя Leonora. После травмы в 2017 году спортсменка решила сменить сферу деятельности и запела. На главном песенном конкурсе мира девушка исполнила песню «Love Is Forever», посвященную ее прадедушке, погибшему во времена Второй мировой войны.

Перед оглашением результатов голосования на сцене очень трогательно выступил израильский коллектив незрячих певцов «Шалва».

Из 18 участников второго полуфинала «Евровидения-2019» в решающий раунд прошли представители десяти стран: России, Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Напомним, конкуренцию им составят победители первого полуфинала, а именно участники из Греции, Чехии, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019» стартует 18 мая в 22:00 по московскому времени. Помимо отобранной двадцатки исполнителей в субботу выступят страны большой пятерки: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия, а также Израиль — страна-победитель прошлого года, также автоматически проходящая в финал.