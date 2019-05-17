Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения

Сергей Лазарев , представляющий Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", прошёл по итогам голосования в финал смотра, который состоится в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.

Конкурс "Евровидение", в третий раз проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие прошло в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по "оранжевой дорожке". Девиз этого года — Dare To Dream, призывающий мечтать смело.

Второй полуфинал конкурса прошёл в четверг.