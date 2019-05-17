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Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", прошёл по итогам голосования в финал смотра, который состоится в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Конкурс "Евровидение", в третий раз проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие прошло в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по "оранжевой дорожке". Девиз этого года — Dare To Dream, призывающий мечтать смело.
Второй полуфинал конкурса прошёл в четверг.
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Шоу-бизнес , Евровидение , Сергей Лазарев , РИА Новости
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