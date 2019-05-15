«Терпела дикую боль»: Волочкова попала в больницу на Мальдивах

Анастасия Волочкова , отдыхая на Мальдивских островах, получила травму и вынуждена была лечь в одну из местных больниц. Об этом танцовщица сообщила своим поклонникам в Instagram

На фотографии, опубликованной в социальной сети, балерина предстала в обнимку с медицинским работником. При этом видно, что у артистки забинтована ступня. В подписи к снимку Волочкова отметила, что её жизнь «невозможна без приключений».

«Честно, я терпела дикую боль несколько дней. Я же сильная. Слава Богу, на нашем острове (есть) прекрасный доктор спасительница», — заявила танцовщица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).

К медику артистку убедила обратиться некая Ева. При этом ехать в больницу звезде «было страшно», но к счастью, уверена балерина, её «бережёт Бог».

Волочкова в настоящее время отдыхает на Мальдивских островах со своим возлюбленным, личность которого хранится в строжайшем секрете. Она активно выкладывает фотографии вInstagram. Судя по снимкам, звезда поддерживает форму, поскольку на многих фото она запечатлена, сидя на своём знаменитом шпагате. Примечательно, что комментарии к публикациям танцовщицы до сих пор закрыты.