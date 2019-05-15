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«Терпела дикую боль»: Волочкова попала в больницу на Мальдивах 

Рамблер 15 мая 2019
Анастасия Волочкова, отдыхая на Мальдивских островах, получила травму и вынуждена была лечь в одну из местных больниц. Об этом танцовщица сообщила своим поклонникам в Instagram.
На фотографии, опубликованной в социальной сети, балерина предстала в обнимку с медицинским работником. При этом видно, что у артистки забинтована ступня. В подписи к снимку Волочкова отметила, что её жизнь «невозможна без приключений».
«Честно, я терпела дикую боль несколько дней. Я же сильная. Слава Богу, на нашем острове (есть) прекрасный доктор спасительница», — заявила танцовщица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).
К медику артистку убедила обратиться некая Ева. При этом ехать в больницу звезде «было страшно», но к счастью, уверена балерина, её «бережёт Бог».
Волочкова в настоящее время отдыхает на Мальдивских островах со своим возлюбленным, личность которого хранится в строжайшем секрете. Она активно выкладывает фотографии вInstagram. Судя по снимкам, звезда поддерживает форму, поскольку на многих фото она запечатлена, сидя на своём знаменитом шпагате. Примечательно, что комментарии к публикациям танцовщицы до сих пор закрыты.
Комментарии97
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Волочкова , Мальдивы
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