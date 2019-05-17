Лазарев выступит первым в финале Евровидения

Представляющий Россию на песенном конкурсе Евровидение певец Сергей Лазарев 18 мая выступит в финале международного музыкального праздника первым. Его очередность была определена в ходе жеребьевки.

Между победителями второго полуфинала, состоявшегося 16 мая, был проведен розыгрыш, и Сергей Лазарев вытащил первый номер.

Как сообщило РИА «Новости», во время пресс-конференции певец пожаловался на кондиционеры, которые стали причиной его легкого недомогания.

«У меня были проблемы со здоровьем, с шеей. Вчера мы обращались к врачу, но сейчас уже все в порядке… Здесь очень холодно. Возможно, причиной тому кондиционеры. Убавьте их, пожалуйста, это желание всех нас!» — сказал исполнитель.

Серей Лазарев также поблагодарил всех, кто за него голосовал, и подарил ему возможность выйти на сцену Выставочного центра Тель-Авива в финале просмотра.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня! Признаться, я нервничал сегодня во время выступления. Это было волнительно», — поделился Лазарев.

Напомним, 64-й конкурс Евровидение открылся в Тель-Авиве 14 мая. Для участия в нем прибыли представители 41 страны.