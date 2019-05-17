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Лазарев выступит первым в финале Евровидения 

360tv.ru + ещё 43 1 час назад
Фото: ТАСС
Представляющий Россию на песенном конкурсе Евровидение певец Сергей Лазарев 18 мая выступит в финале международного музыкального праздника первым. Его очередность была определена в ходе жеребьевки.
Между победителями второго полуфинала, состоявшегося 16 мая, был проведен розыгрыш, и Сергей Лазарев вытащил первый номер.
Как сообщило РИА «Новости», во время пресс-конференции певец пожаловался на кондиционеры, которые стали причиной его легкого недомогания.
«У меня были проблемы со здоровьем, с шеей. Вчера мы обращались к врачу, но сейчас уже все в порядке… Здесь очень холодно. Возможно, причиной тому кондиционеры. Убавьте их, пожалуйста, это желание всех нас!» — сказал исполнитель.
Серей Лазарев также поблагодарил всех, кто за него голосовал, и подарил ему возможность выйти на сцену Выставочного центра Тель-Авива в финале просмотра.
«Спасибо всем, кто голосовал за меня! Признаться, я нервничал сегодня во время выступления. Это было волнительно», — поделился Лазарев.
Напомним, 64-й конкурс Евровидение открылся в Тель-Авиве 14 мая. Для участия в нем прибыли представители 41 страны.
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Шоу-бизнес , Евровидение , Сергей Лазарев
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