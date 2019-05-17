Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ангел и менталист: как прошел 2-й полуфинал Евровидения 

Рамблер + ещё 65 56 минут назад
Второй полуфинал Евровидения 2019 года запомнился ангелом, менталистом и парнем, которого стоит опасаться Сергею Лазареву. Об этом пишет «Телепрограмма».
Евровидение-2019 проходит в Тель-Авиве. 14 мая состоялся первый полуфинал. По его итогам в финал вышли представители Чехии, Кипра, Греции, Сербии, Эстонии, Словении, Исландии, Австралии, Белоруссии и Сан-Марино.
Второй полуфинал прошел вчера — финалистами стали представители Дании, России, Мальты, Швеции, Албании, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана и Северной Македонии.
Одними из самых ярких выступлений по версии «Телепрограммы» стали в буквальном смысле зажигательное выступление армянки Srbuk (ее окружали столбы пламени) и красивое, но старомодное выступление молдаванки Анны Одобеску (оно сопровождалось рисованием песком).
Представитель Хорватии Роко удивил золотыми крыльями ангела за спиной, албанка Йонида Маличи — песней на родном, а не английском языке, вокал Луки Хенни из Швейцарии был хорош, румынки Эстер Пеони — шикарен, а у шведа Джона Лундвика для победы есть все — голос, харизма и песня.
«Этого парня Сергею Лазареву стоит опасаться», — предупреждает «Телепрограмма».
После конкурсантов перед зрителями выступил хор людей с ограниченными физическими возможностями и менталист.
Комментарии54
Шоу-бизнес , Видео , Евровидение , Сергей Лазарев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы с Сергеем вернули Россию на „Евровидение“»157
«Наивно, что ли»: Путин ответил Малышевой48
Решено: Зеленский распустит Раду22
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения13
Помпео похвастался спасением русских21
Видео
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Ангел и менталист: как прошел 2-й полуфинал Евровидения
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
«Мы с Сергеем вернули Россию на „Евровидение“»
Шоу-бизнес
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Путин прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Решено: Зеленский распустит Раду
В мире Украина
«Деньги решают всё»: Миро оценила отмену итогов «Голоса»
Шоу-бизнес
Помпео похвастался спасением русских
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение