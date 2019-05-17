Ангел и менталист: как прошел 2-й полуфинал Евровидения

Второй полуфинал Евровидения 2019 года запомнился ангелом, менталистом и парнем, которого стоит опасаться Сергею Лазареву . Об этом пишет «Телепрограмма».

Евровидение-2019 проходит в Тель-Авиве. 14 мая состоялся первый полуфинал. По его итогам в финал вышли представители Чехии, Кипра, Греции, Сербии, Эстонии, Словении, Исландии, Австралии, Белоруссии и Сан-Марино.

Второй полуфинал прошел вчера — финалистами стали представители Дании, России, Мальты, Швеции, Албании, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана и Северной Македонии.

Одними из самых ярких выступлений по версии «Телепрограммы» стали в буквальном смысле зажигательное выступление армянки Srbuk (ее окружали столбы пламени) и красивое, но старомодное выступление молдаванки Анны Одобеску (оно сопровождалось рисованием песком).

Представитель Хорватии Роко удивил золотыми крыльями ангела за спиной, албанка Йонида Маличи — песней на родном, а не английском языке, вокал Луки Хенни из Швейцарии был хорош, румынки Эстер Пеони — шикарен, а у шведа Джона Лундвика для победы есть все — голос, харизма и песня.

«Этого парня Сергею Лазареву стоит опасаться», — предупреждает «Телепрограмма».

После конкурсантов перед зрителями выступил хор людей с ограниченными физическими возможностями и менталист.