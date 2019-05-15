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Провели экспертизу: Малахов расследовал смерть Булдакова 

Рамблер + ещё 8 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Результаты экспертизы того, чем актера Алексея Булдакова угощали в Монголии, оказались «шокирующими». Об этом в трейлере очередного эпизода своего шоу «Прямой эфир» заявил телеведущий Андрей Малахов.
Сегодняшний выпуск программы будет показан в эфире канала «Россия» вечером, а посвящен будет «тайне» смерти и завещания Булдакова.
Народный артист России скончался на 69-м году жизни в Улан-Баторе, куда прибыл с гастролями. Официальной причиной смерти Алексея Булдакова был назван оторвавшийся тромб.
Между тем в анонсе своего шоу Андрей Малахов рассказал, что вдова и брат актера не верят в официальную версию.
По этой причине съемочная группа «Прямого эфира» посетила гостиницу, в номере которой умер Булдаков, а в Россию с собой привезла то, чем угощали актера в Монголии.
«Отдали это на биохимический анализ. Шокирующие результаты!» — предупредил Малахов.
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Алексей Булдаков , Монголия
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