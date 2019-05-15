Провели экспертизу: Малахов расследовал смерть Булдакова

Сегодняшний выпуск программы будет показан в эфире канала «Россия» вечером, а посвящен будет «тайне» смерти и завещания Булдакова.

Народный артист России скончался на 69-м году жизни в Улан-Баторе, куда прибыл с гастролями. Официальной причиной смерти Алексея Булдакова был назван оторвавшийся тромб.

Между тем в анонсе своего шоу Андрей Малахов рассказал, что вдова и брат актера не верят в официальную версию.

По этой причине съемочная группа «Прямого эфира» посетила гостиницу, в номере которой умер Булдаков, а в Россию с собой привезла то, чем угощали актера в Монголии.