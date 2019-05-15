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«Парад на костях»: Шукшина раскритиковала российские ток-шоу 

Рамблер + ещё 2 17 часов назад
Актриса Мария Шукшина снова раскритиковала ток-шоу на российском телевидении. На этот раз Шукшина потребовала усовершенствовать законодательство с тем, чтобы «желтые» программы не смогли «порочить честь и достоинство» умерших знаменитостей.
«Один за другим уходят талантливые люди — немолодые и молодые, актеры, певцы, композиторы, журналисты… Их уход в мир иной телевидение превращает в "парад на костях", в рейтинги, пиар и зарабатывание бабла», — написала Шукшина в Instagram.
По ее словам, ток-шоу все больше опускаются в бездну, а вслед за ними туда же опускаются и телезрители.
Шукшина задалась вопросом, возможно ли застраховаться от того, чтобы после смерти о ней не судачили в желтой прессе и телепрограммах, и пришла к выводу, что это невозможно, поскольку даже при жизни публичные люди «не могут остановить даже через суд этот поток грязи».
Ранее Мария Шукшина уже неоднократно негативно высказывалась о ток-шоу, на которых обсуждают «грязное белье» известных людей. Она называла такие программы мракобесием и предлагала запретить их на законодательном уровне.
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Шоу-бизнес , Видео , Мария Шукшина
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