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Антонов подал в суд на Comedy Club 

News.ru + ещё 1 14 мая 2019
Фото: ТАСС
Музыкант Вячеслав Антонов подал в суд на Comedy Club Production из-за незаконного использования его видеоролика. Мужчина оценил моральный и материальный ущерб в миллион рублей.
Истец Антонов Вячеслав Александрович просит признать незаконным использование Comedy Club видеоролика «Апрель», автором и исполнителем которого является он сам, — сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва.
Она добавила, что иск оставлен без движения для устранения неточностей в заявлении, передаёт агентство «Москва».
Как ранее писал News.ru, депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов заявил, что шоу Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны. Авторы передач во всём обвиняют парламентариев, уверен он.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Василий Власов , Юнона Царева , Вячеслав Антонов , Госдума , ЛДПР , АГН "Москва"
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