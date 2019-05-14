Антонов подал в суд на Comedy Club

Музыкант Вячеслав Антонов подал в суд на Comedy Club Production из-за незаконного использования его видеоролика. Мужчина оценил моральный и материальный ущерб в миллион рублей.

Истец Антонов Вячеслав Александрович просит признать незаконным использование Comedy Club видеоролика «Апрель», автором и исполнителем которого является он сам, — сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва

Она добавила, что иск оставлен без движения для устранения неточностей в заявлении, передаёт агентство «Москва».