Музыкант Вячеслав Антонов подал в суд на Comedy Club Production из-за незаконного использования его видеоролика. Мужчина оценил моральный и материальный ущерб в миллион рублей.
Истец Антонов Вячеслав Александрович просит признать незаконным использование Comedy Club видеоролика «Апрель», автором и исполнителем которого является он сам, — сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва.
Она добавила, что иск оставлен без движения для устранения неточностей в заявлении, передаёт агентство «Москва».
Как ранее писал News.ru, депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов заявил, что шоу Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны. Авторы передач во всём обвиняют парламентариев, уверен он.