Звезда «Мажора» оскандалился с чужим авто

Звезда «Мажора» Прилучный заночевал в чужом автомобиле и отказался уходить

Актер Павел Прилучный уснул в чужой машине возле своего дома. Видео произошедшего «Ленте.ру» прислал один из соседей артиста.

Владелица автомобиля потребовала мужчину выйти, тот пообещал это сделать, однако за все время видеосъемки так и не покинул машину. Он затруднился ответить на вопрос, каким образом в нее попал.

«Но как-то, вероятно, можно», — добавил артист.

Видео первоначально появилось в чате жильцов дома, возле которого был припаркован автомобиль. Участники чата определили, что человек, заночевавший в машине — Павел Прилучный. Отмечается, что женщина не вызвала полицию, потому что торопилась.

В июле 2018-го сообщалось, что Прилучный попал в больницу в Подмосковье. Врачи диагностировали у него невроз.