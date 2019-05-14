Звезда «Мажора» оскандалился с чужим авто

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Звезда «Мажора» Прилучный заночевал в чужом автомобиле и отказался уходить 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Актер Павел Прилучный уснул в чужой машине возле своего дома. Видео произошедшего «Ленте.ру» прислал один из соседей артиста.
Владелица автомобиля потребовала мужчину выйти, тот пообещал это сделать, однако за все время видеосъемки так и не покинул машину. Он затруднился ответить на вопрос, каким образом в нее попал.
«Но как-то, вероятно, можно», — добавил артист.
Видео первоначально появилось в чате жильцов дома, возле которого был припаркован автомобиль. Участники чата определили, что человек, заночевавший в машине — Павел Прилучный. Отмечается, что женщина не вызвала полицию, потому что торопилась.
В июле 2018-го сообщалось, что Прилучный попал в больницу в Подмосковье. Врачи диагностировали у него невроз.
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Шоу-бизнес , Видео , Павел Прилучный , Lenta.ru
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