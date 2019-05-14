«Так себе история»: звезда «Мажора» оскандалился с чужим авто

Актер Павел Прилучный проник в чужой автомобиль, провел там ночь, а разбужен был его владелицей. Об этом «Ленте.ру» рассказал один из соседей исполнителя главной роли в сериале «Мажор» и прислал соответствующее видео.

На записи Прилучный в светлом спортивном костюме, пуховом жилете и темных очках, надевая кроссовки, выслушивает реплики хозяйки машины, удивленной тем, как тому удалось проникнуть внутрь.

«Согласен — так себе история», — признал актер.

На вопрос собеседницы, стоит ей вызывать полицию или нет, не торопившийся покинуть чужое авто Прилучный рекомендовал делать «все, что угодно». На просьбу «эвакуироваться» быстрее артист ответил вопросом.

«Для чего?» — поинтересовался он.

К моменту окончания полутораминутного видео Прилучный так и не вышел из машины. Однако, как рассказал «Ленте.ру» источник, актер сделал это позже, а владелица автомобиля не стала звонить в полицию, так как спешила.

31-летний Павел Прилучный сыграл в 50 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесло исполнение роли Игоря Соколовского в сериале «Мажор» и двух его сиквелах.