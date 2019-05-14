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«Кишечная радость червя»: Толстая «обрушилась» на Малахова 

Рамблер 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналист Андрей Малахов рад смерти коллеги Сергея Доренко, заявила писательница Татьяна Толстая в своем фейсбуке.
Доренко умер 9 мая. Согласно результатам первой судмедэкспертизы, причиной смерти журналиста стало препятствующее функционированию сердца скопление жидкости, однако старшие дочери Доренко настояли на проведении второй — заподозрили, что отец был отравлен.
Вчерашний эпизод шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» был посвящен именно этой теме.
«У Малахова на лице — кишечная радость червя, присосавшегося к сегодняшнему питательному рациону. Не умеет срежиссировать встревоженную печаль, растерянность, скорбь. Хоть бы притворился?», — прокомментировала выбор темы Толстая.
По ее мнению, Малахов удовлетворен смертью Доренко и рад ей «чистой весенней радостью» — «первые клейкие листочки, соловьи, весна, бабло», — а тот факт, что дочери покойного «боженничают», радует его еще больше — сами «набрасывают на лопату».
Толстая высказала предположение, что некоторые телеведущие попадают в ад без очереди, «чтобы раньше начинали вариться в тех котлах с говном, которые они разжигали при жизни».
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Шоу-бизнес , Татьяна Толстая , Андрей Малахов , Сергей Доренко
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