«Кишечная радость червя»: Толстая «обрушилась» на Малахова

Доренко умер 9 мая. Согласно результатам первой судмедэкспертизы, причиной смерти журналиста стало препятствующее функционированию сердца скопление жидкости, однако старшие дочери Доренко настояли на проведении второй — заподозрили, что отец был отравлен.

Вчерашний эпизод шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» был посвящен именно этой теме.

«У Малахова на лице — кишечная радость червя, присосавшегося к сегодняшнему питательному рациону. Не умеет срежиссировать встревоженную печаль, растерянность, скорбь. Хоть бы притворился?», — прокомментировала выбор темы Толстая.

По ее мнению, Малахов удовлетворен смертью Доренко и рад ей «чистой весенней радостью» — «первые клейкие листочки, соловьи, весна, бабло», — а тот факт, что дочери покойного «боженничают», радует его еще больше — сами «набрасывают на лопату».

Толстая высказала предположение, что некоторые телеведущие попадают в ад без очереди, «чтобы раньше начинали вариться в тех котлах с говном, которые они разжигали при жизни».