Владелец «Голоса» отреагировал на новости о просьбе мужа Алсу

Владелец «Голоса» отреагировал на новости о требовании мужа Алсу

Сотрудники голландской компании Talpa Media, которая владеет франшизой конкурсов The Voice (шоу «Голос»), опровергли информацию о том, что супруг певицы Алсу и отец победительницы шоу «Голос. Дети» Ян Абрамов обращался к ним с просьбой засекретить данные о проверке голосования. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Ян Абрамов не обращался к Talpa Media, компания не контактировала с ним», — сообщили спикеры в Talpa Media.

12 мая Telegram-канал Baza сообщил, что Абрамов попросил компанию засекретить результаты проверки итогов голосования российской версии шоу. Позже директор Алсу Сергей Фадеев заявил, что члены семьи певицы не просили засекретить результаты проверки.

Финал шоу «Голос. Дети» был показан 26 апреля на Первом канале. Победительницей была признана дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, с большим отрывом выигравшая при зрительском голосовании. Однако многие зрители раскритиковали результаты голосования, посчитав их сфальсифицированными.

Позже Первый канал решил перепроверить итоги шестого сезона телепроекта. Было указано, что в финале заметили признаки «аномального голосования» в пользу одного из участников. К проверке привлекли компанию Group-IB, занимающуюся расследованием киберпреступлений. По данным «Ленты.ру», в ходе проверки удалось выяснить регионы России, которые проявили аномальную активность в голосовании.