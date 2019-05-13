Владелец «Голоса» отреагировал на новости о просьбе мужа Алсу

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владелец «Голоса» отреагировал на новости о требовании мужа Алсу 

Lenta.ru 47 минут назад
Сотрудники голландской компании Talpa Media, которая владеет франшизой конкурсов The Voice (шоу «Голос»), опровергли информацию о том, что супруг певицы Алсу и отец победительницы шоу «Голос. Дети» Ян Абрамов обращался к ним с просьбой засекретить данные о проверке голосования. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения
«Ян Абрамов не обращался к Talpa Media, компания не контактировала с ним», — сообщили спикеры в Talpa Media.
12 мая Telegram-канал Baza сообщил, что Абрамов попросил компанию засекретить результаты проверки итогов голосования российской версии шоу. Позже директор Алсу Сергей Фадеев заявил, что члены семьи певицы не просили засекретить результаты проверки.
Финал шоу «Голос. Дети» был показан 26 апреля на Первом канале. Победительницей была признана дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, с большим отрывом выигравшая при зрительском голосовании. Однако многие зрители раскритиковали результаты голосования, посчитав их сфальсифицированными.
Позже Первый канал решил перепроверить итоги шестого сезона телепроекта. Было указано, что в финале заметили признаки «аномального голосования» в пользу одного из участников. К проверке привлекли компанию Group-IB, занимающуюся расследованием киберпреступлений. По данным «Ленты.ру», в ходе проверки удалось выяснить регионы России, которые проявили аномальную активность в голосовании.
Последние новости
Украина выдвинула ультиматум Европе Китай нанес ответный удар в торговой войне с США Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Григорий Березкин , Сергей Фадеев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ89
Сердюков получил новую должность427
Жители деревни взбунтовались против студии Михалкова12
Порошенко рассказал о своем будущем18
Видео
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому
В мире
Владелец «Голоса» отреагировал на новости о просьбе мужа Алсу
Шоу-бизнес
Жители деревни взбунтовались против студии Михалкова
Общество
Порошенко рассказал о своем будущем
В мире Украина
Виновен! Суд принял решение по Зеленскому
В мире Украина
Зеленский обнародовал «послание мира» Крыму и Донбассу
В мире Украина
Украина приготовила России «сюрпризы»
В мире Европа
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение