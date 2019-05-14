«За какие заслуги?!»: россияне возмущены пенсией Лолиты

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«За какие заслуги?!»: россияне возмущены большой пенсией Лолиты 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Пользователи соцсетей негативно отреагировали на информацию о том, что пенсия певицы Лолиты по выходу на заслуженный отдых составит 21 тысячу рублей. По словам россиян, артистка такую выплату «не заслужила».
Размер пенсии превзошел ожидания Лолиты в три раза
О том, что её ежемесячная пенсия составит несколько десятков тысяч рублей 55-летняя Лолита похвасталась своим подписчикам в Instagram. По словам артистки, она «поздравила себя», поскольку ожидала, что ей положено гораздо меньше.
«Ожидала 7-8! Но пронесло)! Ещё не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно)», — отметила певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Россияне не оставили новость без внимания. С острой критикой на Лолиту обрушились пользователи Twitter. По их словам, размер пенсии артистки необоснованно завышен.
«Тем кто реально отпахал как раз 7-8 тыс. в месяц. Зато этой певице ртом 21 тыс., шоб не умерла с голоду. С-справедливость», — заявил пользователь под ником @DudeTipsy.
«За какие достижения? Основная масса 12т. с огромным стажем с образованием, званиями и заслугами. Скромно помалкивала бы о своём счастье и та далеко не бедная», — подчеркнула @jkina1910.
«Ну так всю жизнь трудилась в шахте! Умница заработала!» — иронизирует @malikov150574.
«А не вернуться ли этой даме в Киев?!» — предложила @mynameisirina63.
В Instagram пост Лолиты за неполные сутки после публикации набрал более 66 тысяч лайков и около 1000 комментариев.
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Шоу-бизнес , Видео , Статьи , пенсионная реформа
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