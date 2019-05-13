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Шнуров считает, что истории вокруг шоу «Голос. Дети» уделяется слишком много внимания 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что истории вокруг результатов телешоу "Голос. Дети" Первого канала уделяется слишком много внимания.
«Люди не понимают»: дочь Алсу высказалась после скандального финала шоу «Голос»
"Подобным конфликтам уделяется слишком много внимания. Это конкурс, это шоу. Вы чего? Поспокойнее надо быть", — сказал Шнуров в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.
Дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова победила в телевизионном конкурсе-шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского смс-голосования. Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире Первого канала. За девочку, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Максим Ержан и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.
После в пресс-службе Первого канала сообщили, что во время финала шестого сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены "некоторые аномальности", однако выводы можно будет делать только после детальной проверки. Для расследования ситуации была привлечена международная компания Group-IB, проверка может занять до одного месяца.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Светлана Лобода , Сергей Шнуров , ИТАР-ТАСС
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