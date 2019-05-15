Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное протестам против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Произведение артиста появилось в его Instagram-аккаунте.
Музыкант иронично описал конфликт между сторонниками возведения храма в одном из скверов города и «любителями погулять, а не молиться». Шнуров отметил бездействие полиции, представители которой решили не вмешиваться в конфликт.
«Полиция все мялась. Дело что ли,
Лезть в драку, че всех больше надо?
Кто на спортивном, те за богомолье,
Кто проще — за свободу променада.
Когда дебош совсем стал непотребен
Для примирения, так сказать, сторон,
Решили, что пора служить молебен,
Под крики местных неприветливых ворон.
Спорт с верой сочетаются и вместе
Быстрее, выше и сильнее вдвое.
Подъем-переворотом, а вот крест те
Ну, кто тут за газон ещё повоет?
Затишье перед бурей, не иначе.
"О, спорт, ты мир" и "мир вашему дому".
Кто против храма? Могут отхерачить,
Согласно православному канону».
Накануне в Екатеринбурге прошла стихийная акция протеста. Митингующие требовали сохранить сквер у Театра драмы, на месте которого планируется построить собор святой великомученицы Екатерины к 300-летию города в 2023 году. По разным оценкам, количество протестующих составляло от нескольких сотен до двух тысяч человек.