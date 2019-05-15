Шнуров написал стихотворение о строительстве храма в Екатеринбурге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное протестам против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга . Произведение артиста появилось в его Instagram -аккаунте.

Музыкант иронично описал конфликт между сторонниками возведения храма в одном из скверов города и «любителями погулять, а не молиться». Шнуров отметил бездействие полиции, представители которой решили не вмешиваться в конфликт.

«Полиция все мялась. Дело что ли,

Лезть в драку, че всех больше надо?

Кто на спортивном, те за богомолье,

Кто проще — за свободу променада.

Когда дебош совсем стал непотребен

Для примирения, так сказать, сторон,

Решили, что пора служить молебен,

Под крики местных неприветливых ворон.

Спорт с верой сочетаются и вместе

Быстрее, выше и сильнее вдвое.

Подъем-переворотом, а вот крест те

Ну, кто тут за газон ещё повоет?

Затишье перед бурей, не иначе.

"О, спорт, ты мир" и "мир вашему дому".

Кто против храма? Могут отхерачить,

Согласно православному канону».

Накануне в Екатеринбурге прошла стихийная акция протеста. Митингующие требовали сохранить сквер у Театра драмы, на месте которого планируется построить собор святой великомученицы Екатерины к 300-летию города в 2023 году. По разным оценкам, количество протестующих составляло от нескольких сотен до двух тысяч человек.