Совсем плоха? Анджелина Джоли испугала фанатов после завещания

После сообщений о перенесенном параличе лица американская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с тремя детьми. Составившая ранее завещание звезда делала покупки в бутике, одевшись в черное. Журналисты отметили, что она много улыбалась, несмотря на трудности из-за развода с Брэдом Питтом

После развода с Брэдом Питтом и сообщений об ухудшении здоровья американская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с тремя своими детьми, с которыми она делала покупки, в день матери, отмечающийся во второе воскресенье мая, пишет Daily Mail.

Джоли попала в объективы фотоаппаратов с 15-летним Паксом, 14-летней Захарой и 10-летним Ноксом. Она совершала покупки в бутиках, где примеряла новые вещи. Сама Джоли была легко одета в черный топ, белый кардиган и кожаные черные брюки с ботильонами на невысоком каблуке.

Во время прогулки Джоли, страдающая от паралича Белла, распространяющегося на мышцы лица, много улыбалась, после покупок она села в автомобиль, который был припаркован рядом с торговым центром, и уехала в неизвестном направлении.

На фоне сообщений об ухудшении здоровья актрисы стало известно о ее планах завещать старшему сыну Мэддоксу продюсерскую компанию, так как он был единственным, кто поддержал ее во время бракоразводного процесса. О том, будут ли остальные пятеро детей звезды включены в документ на данный момент неизвестно.

По словам источников, подобные действия бывшей супруги вывели из себя самого Питта. Отмечается, что началом разводу послужил инцидент на борту частного самолета в 2016 году, когда актер в состоянии алкогольного опьянения якобы накричал на сына.

«Брэд пришел в ярость, узнав о решении Анджелины. Казалось, что им наконец-то удалось достичь какого-то компромисса по разводу, но эта история с Мэддоксом вывела его из себя», — сообщил анонимный источник.

Также на Питта произвел удручающий эффект и решение актрисы об отказе от его фамилии. Новость о том, что Джоли вернула себе девичью фамилию появилась спустя несколько суток после официального оформления расторжения брака.

Продюсерская компания Джоли «Jolie Pas», о которой идет речь, была основана в 2014 году, за пять лет суммарный ее доход стал оцениваться в $116 млн Среди фильмов, которые она выпустила — номинированная на премию американской киноакадемии «Оскар» военная драма «Несломленный», а также фильм спродюсированный звездной парой «Лазурный берег». Название компании уже было изменено на Maddox Jolie-Pitt Foundation.

«Я слышала, что Мэддокс встанет во главе продюсерской компании Анджелины Джоли. Она намерена передать свой бизнес ему», — заявила Нанг Лэй, прихожанка камбоджийского буддистского храма в Лонг-Бич, Калифорния, куда часто ходит Джоли с детьми.

По ее словам, Мэддокс проявляет способности к кинопроизводству и изучает все связанные с этим процессы, чтобы быть готовым принять продюсерский бизнес своей матери.

Как отмечают СМИ, сближению актрисы с сыном также послужило и ухудшение ее здоровья. Помимо паралича Белла, ей пришлось перенести двойную мастэктомию, восстановительную пластическую операцию и удаление яичников.

«Вес Энджи упал до 42 килограммов, и она все больше опирается на Мэддокса. Карьера и забота о детях приводят к тому, что она постоянно находится в состоянии стресса и иногда забывает поесть. Мэддокс стал ее правой рукой не только в том, что касается семейных дел, но и в бизнесе», — рассказали источники.

Сообщается также, что звезда якобы находится в отношениях с неким состоятельным мужчиной из Европы, который смог найти общий язык с Мэддоксом.

«Новый парень Анджелины связан с миром политики и благотворительностью. Он совсем не беден и, кажется, помогает Мэддоксу выбрать университет в Чикаго или Нью-Йорке и знакомит его с высокопоставленными лицами лучших университетов», — сказали они.

При этом, официальные представители Джоли настойчиво опровергают подобную информацию. Само издание, материал которого послужил основой для подобных заключений, ранее сообщило недостоверные данные о жизни Питта и Джоли. В частности, не соответствующей действительности оказалась распространяемая информация о пристрастии актрисы к алкоголю на фоне депрессии, вызванной разводом.