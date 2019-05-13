Общие дети? Лазарев и Киркоров рассказали всю правду

Российская делегация прошла по оранжевой дорожке открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве, первый полуфинал которого запланирован на 14 мая. Во время церемонии открытия представители от России с иронией отнеслись к вопросам журналистов о совместных детях, выразив недоумение неуместными высказываниями.

Делегация российских представителей на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» прошла по оранжевой дорожке в израильском Тель-Авиве, где в этом году пройдет состязание между исполнителями из 41 страны, передает РИА «Новости».

Финал шоу должен будет пройти 18 мая, ему будут предшествовать два полуфинала — 14 и 16 мая. Певец Сергей Лазарев , который в этом году второй раз за свою карьеру отправился на конкурс, чтобы представить Россию, выступит во втором полуфинале.

«Привет всем! Я так счастлив вернуться», — обратился он к зрителям «Евровидения», собравшимся у оранжевой дорожки.

Лазарев появился перед толпой в черной рубашке и переливающемся темном пиджаке с растительным орнаментом. По его словам, песня «Scream», которую он привез на конкурс, посвящена «сложным моментам, которые у нас всех бывают в жизни».

«О том, что нам нужно бороться со всеми нашими страхами, оставлять их в прошлом и двигаться вперед», — пояснил Лазарев.

Лазарева в Тель-Авиве сопровождал российский поп-певец Филипп Киркоров , который выступил в качестве автора песни для российского конкурсанта вместе с греческим композитором Димитрисом Контополусом.

«Для меня это потрясающий момент — снова быть на этой земле с таким замечательным произведением, подготовленным для такого значительного события. Это музыкальные Олимпийские игры. У меня здесь много друзей, я знаю многих певцов. Я, кстати, сам пою на иврите», — сказал Киркоров.

Чтобы доказать свои слова, певец исполнил строчку из песни «Кан ноладати» — «Я здесь родился». Он был одет в короткий пиджак, как будто инкрустированный осколками зеркал, напоминающими те, что появляются в клипе Лазарева.

«Мы так надеемся, что Израиль в этом году отдаст 12 баллов России», — признался он.

Как сообщает Super.ru, журналисты задали представителям от России вопрос об общих детях. Киркоров заявил в ответ, что у них с Лазаревым действительно есть дети, но не общие.

«У нас только дружба! А мои дети приедут нас поддержать на полуфинал «Евровидения», — сказал он.

Российский флаг было доверено нести спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву , о чем сам он сообщил в своем инстаграме.

«И снова мне доверили нести флаг России на красной дорожке церемонии открытия конкурса песни «Евровидение-2019». У нас отличная сборная команда, верим в успех! Филипп Киркоров — главный тренер моей мечты, Сергей Лазарев — готов побеждать! Победим?» — обратился он к своим подписчикам.

После российской делегации по ковровой дорожке проехала израильская певица Нетта Барзилай, благодаря триумфу которой на конкурсе в прошлом году Тель-Авив получил право принять «Евровидение-2019».

Когда завершилась вступительная часть на оранжевой дорожке, которую развернули у старейшего в Израиле театра «Габима» и самого крупного в городе концертного зала, специально для участников был организован прием, на котором с приветственным словом выступил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи и представители организаторов «Евровидения» — местной телерадиокомпании «Кан» и Европейского вещательного союза.

Несмотря на то, что Лазарев входит в тройку вероятных лидеров конкурса по версии букмекеров вместе с исполнителями из Нидерландов и Швейцарии, сам россиянин признался в интервью для шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной», что рад не быть первым в их рейтинге.

«В 2016 году я занимал первую строчку и никогда у букмекеров ниже первой строчки не опускался — ни во время подготовительного периода, ни во время полуфиналов, ни, тем более, финала. В финале все букмекеры предсказывали России первое место, в день финала на меня перестали принимать ставки», — отметил он.

Артист добавил, что не хотел бы быть главным фаворитом соревнования, так как «лидеров гасят».

Лазарев также комментировал и отсутствие в конкурсе Украины из-за проблем с выбором представителя от страны. Он выразил сожаление в связи с этим, так как традиционно украинские исполнители выступали на «Евровидении» ярко.

«Я могу сказать, что я опечален теми событиями, которые происходили с национальным отбором, когда я узнал, тем более что победила Maruv, Аня Корсун, которая была в моей команде, когда я был в украинском «Голосе». Я ее очень хорошо помню, знаю, люблю, более того — мы с ней потом пересекались много раз», — подчеркнул он.

Лазарев признался, что надеялся встретиться с Корсун на «Евровидении» и расстроился, когда узнал, что этого не произойдет.