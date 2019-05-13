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Лазарев сравнил «Евровидение» с чемпионатом мира по футболу 

Газета.Ru 1 час назад
Участник конкурса "Евровидение" от России Сергей Лазарев дал комментарий по поводу уровня организации конкурса, передает "Советский спорт".
Певец уже принимал участие в конкурсе, поэтому он сразу подчеркнул, что его возвращение не связано с желанием взять реванш.
По его словам, победа не так важна, в "Евровидении" он только видит новый толчок для себя, как для артиста.
Но, конечно же, будет рад, если сможет выиграть конкурс.
"Затратно ли будет России проводить "Евровидение"? А чемпионат мира по футболу — не затратно? От мероприятий такого масштаба зависит престиж нашей страны. Мне кажется, что от чемпионата мы все испытали невероятный патриотический подъем", — заявил Лазарев.
В 2018 году в России прошел чемпионат мира по футболу ФИФА.
Российская Федерация впервые стала страной-хозяйкой мирового чемпионата.
Также мундиаль первый раз проходил на территории Восточной Европы.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , Советский спорт
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