Лазарев сравнил «Евровидение» с чемпионатом мира по футболу

Участник конкурса "Евровидение" от России Сергей Лазарев дал комментарий по поводу уровня организации конкурса, передает "Советский спорт".

Певец уже принимал участие в конкурсе, поэтому он сразу подчеркнул, что его возвращение не связано с желанием взять реванш.

По его словам, победа не так важна, в "Евровидении" он только видит новый толчок для себя, как для артиста.

Но, конечно же, будет рад, если сможет выиграть конкурс.

"Затратно ли будет России проводить "Евровидение"? А чемпионат мира по футболу — не затратно? От мероприятий такого масштаба зависит престиж нашей страны. Мне кажется, что от чемпионата мы все испытали невероятный патриотический подъем", — заявил Лазарев.

В 2018 году в России прошел чемпионат мира по футболу ФИФА.

Российская Федерация впервые стала страной-хозяйкой мирового чемпионата.

Также мундиаль первый раз проходил на территории Восточной Европы.