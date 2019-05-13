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СМИ: Алина Кабаева родила двойню 

Свободная пресса + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню в Москве. Пока представители спортсменки предпочитают не комментировать данную информацию.
Как сообщает СтарХит, в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве Кабаевой была выделена вип-палата на четвертом этаже. Остальных рожениц переселили в другие отделения. Около палаты звезды дежурили многочисленные телохранители, которые не подпускали посторонних.
Последнее время Кабаева редко появляется на светских мероприятиях и старается не общаться с журналистами. О ее жизни известно крайней мало.
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