СМИ: Алина Кабаева родила двойню

СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню в Москве . Пока представители спортсменки предпочитают не комментировать данную информацию.

Как сообщает СтарХит, в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве Кабаевой была выделена вип-палата на четвертом этаже. Остальных рожениц переселили в другие отделения. Около палаты звезды дежурили многочисленные телохранители, которые не подпускали посторонних.

Последнее время Кабаева редко появляется на светских мероприятиях и старается не общаться с журналистами. О ее жизни известно крайней мало.