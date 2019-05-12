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Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения 

Рамблер 1 час назад
Семья Абрамовых опровергла сообщения о том, что просила засекретить результаты проверки голосования в финале на шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Муж Алсу требует засекретить итоги проверки «Голоса»
Как рассказал директор певицы Алсу — супруги Яна Абрамова, Сергей Фадеев, появившаяся в прессе информация о том, что отец победительницы последнего сезона шоу «Голос» 11-летней Микеллы связался с представителями голландской компании Talpa — правообладателя шоу c просьбой запретить публиковать итоги расследования голосования, не соответствует действительности.
«Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами», — сказал Фадеев.
По мнению Абрамовых, эту информацию распространили, чтобы «оказать давление на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
В детском конкурсе «Голос» Микелла Абрамова — дочь Абрамова и певицы Алсу — выиграла, с оглушительным перевесом, именно это насторожило зрителей программы. Первый канал инициировал проверку хода голосования, ее итоги появятся через месяц.
Комментарии143
Шоу-бизнес , Видео , Григорий Березкин , Сергей Фадеев
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