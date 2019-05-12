Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения

РБК. Семья Абрамовых опровергла сообщения о том, что просила засекретить результаты проверки голосования в финале на шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину

Как рассказал директор певицы Алсу — супруги Яна Абрамова, Сергей Фадеев , появившаяся в прессе информация о том, что отец победительницы последнего сезона шоу «Голос» 11-летней Микеллы связался с представителями голландской компании Talpa — правообладателя шоу c просьбой запретить публиковать итоги расследования голосования, не соответствует действительности.

«Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами», — сказал Фадеев.

По мнению Абрамовых, эту информацию распространили, чтобы «оказать давление на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

В детском конкурсе «Голос» Микелла Абрамова — дочь Абрамова и певицы Алсу — выиграла, с оглушительным перевесом, именно это насторожило зрителей программы. Первый канал инициировал проверку хода голосования, ее итоги появятся через месяц.