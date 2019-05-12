Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения

Семья Алсу ответила на обвинения в попытке засекретить результаты «Голоса»

Семья Алсу не просила засекретить результаты проверки финального голосования на шоу "Голос. Дети", заявил директор певицы Сергей Фадеев в комментарии РБК.

Ранее в СМИ появилась информация, что отец победительницы детского "Голоса" Микеллы Ян Абрамов потребовал запретить публикацию перепроверенных результатов.

"Никто не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами", — говорится в заявлении семьи.

По мнению Абрамовых, эти сообщения распространили для манипулирования общественным мнениям, а также для оказания психологического давления на ребенка.

Скандал на шоу "Голос.дети"

Скандал вокруг шестого сезона телепроекта "Голос. Дети" разгорелся в конце апреля после обнародования результатов зрительского голосования в финале. Тогда победу одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. Зрителей удивил такой результат, в соцсетях появились предположения о фальсификации голосования.

На Первом канале признали, что оператор во время зрительского голосования заметил "некоторые аномальности". В данный момент телеканал проводит проверку, для этого руководство Первого канала привлекло международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.