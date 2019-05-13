Суд решил судьбу Сергея Зверева

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Виновен: какое наказание понесет Сергей Зверев за пикет 

Рамблер + ещё 33 38 минут назад
Стилист Сергей Зверев оштрафован судом за проведение пикета на Красной площади, сообщает РИА Новости.
В начале марта Зверев протестовал у Кремля против строительства завода на берегу Байкала. Несколько дней спустя против стилиста был составлен протокол об административном правонарушении — нарушении порядка проведения пикетирования.
Сегодня дело было рассмотрено в Тверском районном суде Москвы — Зверев был признан виновным и оштрафован на 15 тысяч рублей.
В ходе заседания защита стилиста настаивала на отсутствии состава преступления, однако ее ходатайство о прекращении рассмотрения дела по этой причине суд не удовлетворил.
Кроме того, адвокаты стилиста требовали допроса полицейского, который составлял рапорт о совершенном Зверевым правонарушении. Это ходатайство также не было удовлетворено.
Во время заседания на голове Зверева находилась корона, а на вопрос судьи о своей профессии стилист ответил, что работает суперзвездой. На вопрос журналистов о короне Зверев ответил, что носить ее ему «разрешил батюшка».
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Зверев , РИА Новости
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