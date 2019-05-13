Анастасия Волочкова упала в студии программы «Звёзды сошлись» на НТВ, выполняя физические упражнения. Балерине с трудом дались приседания с подскоками.
Артистка наряду со звёздами шоу-бизнеса приняла участие в показательной зарядке. При этом, выполняя приседания с подскоком, Волочкова потеряла равновесие и упала. На помощь 43-летней балерине пришли зрители и тренер. Обошлось без травм.
Артистка быстро реабилитировалась, продемонстрировав гостям шоу свою форму в упражнении «Планка с партнёром», а также села на свой знаменитый шпагат. Волочкова отметила, что такого прогресса в гибкости она добивалась годами упорного труда, поскольку, поступив в балетное училище, будущая звезда балета не могла согнуть ногу «больше, чем на 90 градусов». В студии НТВ Волочкова показала, на что способна сегодня: артистка, сидя в шпагате на полу, поместила одну ногу на стул, тем самым сорвав шквал аплодисментов и комплименты от ведущих шоу.
Ранее пользователи Сети раскритиковали Волочкову за то, что она во время юбилейного концерта Аллы Пугачёвой села на шпагат прямо на сцене. Зрители высказали предположение, что таким образом артистка решила «хайпануть». Однако позже в интервью СМИ Волочкова отметила, что продемонстрировать гибкость на сцене её попросила сама виновница торжества, убедив балерину исполнить роль «штучной королевы шпагата».