Потеряла равновесие: Волочкова оконфузилась в студии НТВ

Анастасия Волочкова упала в студии программы «Звёзды сошлись» на НТВ, выполняя физические упражнения. Балерине с трудом дались приседания с подскоками.

Артистка наряду со звёздами шоу-бизнеса приняла участие в показательной зарядке. При этом, выполняя приседания с подскоком, Волочкова потеряла равновесие и упала. На помощь 43-летней балерине пришли зрители и тренер. Обошлось без травм.

Артистка быстро реабилитировалась, продемонстрировав гостям шоу свою форму в упражнении «Планка с партнёром», а также села на свой знаменитый шпагат. Волочкова отметила, что такого прогресса в гибкости она добивалась годами упорного труда, поскольку, поступив в балетное училище, будущая звезда балета не могла согнуть ногу «больше, чем на 90 градусов». В студии НТВ Волочкова показала, на что способна сегодня: артистка, сидя в шпагате на полу, поместила одну ногу на стул, тем самым сорвав шквал аплодисментов и комплименты от ведущих шоу.