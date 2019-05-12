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Умерла звезда сериала «Твин Пикс» 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: Twin Peaks, vk
В культовом американском сериале она сыграла роль Нормы Дженнингс.
В США в возрасте 72 лет умерла американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, которая получила известность в конце 1960-х годов в американском криминальном сериале The Mod Squad. Об этом сообщает The Times.
Как сообщили ее дочери от брака со знаменитым музыкальным продюсером Куинси Джонсом, Кидада и Рашида Джонс, мать болела онкологией. В последние часы она находилась рядом с родными.
«Она мирно путешествовала со своей семьей. Мы чувствуем себя счастливыми за каждый момент, проведенный с ней», — сказали дочери Липтон.
Пегги Липтон родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. Она стала моделью в 15 лет и быстро нашла работу. В 19 лет она дебютировала на телевидении в комедийном сериале «Шоу Джона Форсайта», после чего появлялась в таких сериалах, как «Колдунья», «Час Альфреда Хичкока» и «Вирджинец».
В 1974 году Липтон вышла замуж за Джонса и, за исключением Mod Squad в 1979 году, больше нигде не снималась и сосредоточилась на воспитании детей. После того, как Липтон и Джонс развелись в 1989 году, Липтон решила вернуться к актерскому мастерству, получив роль Нормы Дженнингс в культовом сериале «Твин Пикс».
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Шоу-бизнес , Пегги Липтон , Куинси Джонс , Рашида Джонс , США
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