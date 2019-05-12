Умерла звезда «Твин Пикса»

Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

США в возрасте 72 лет скончалась актриса Пегги Липтон , известная в первую очередь по роли Нормы Дженнингс в культовом телесериале "Твин Пикс". Она умерла от рака, сообщает ТАСС

«Она завершила жизнь спокойно в окружении своих дочерей и племянниц. Каждый момент, проведенный с ней, был для нас большим счастьем», — говорится в заявлении дочерей Липтон Кидады и Рашиды Джонс.

Кстати, обе стали актрисами по примеру своей матери.

Пегги Липтон родилась в Нью-Йорке 30 августа 1946 года. Уже в 15 лет она начала работать моделью, а спустя четыре года снялась в телевизионном ситкоме "Отряд "Стиляги". В 1971 году получила престижную премию «Золотой глобус» за роль в сериале "Отряд "Стиляги" (The Mod Squad).

После замужества и рождения дочерей она прервала карьеру, сыграв лишь одну роль за 15 лет. Однако после развода вернулась в кино, сыграв роль, которая принесла ей успех, — Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс".